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Роналду оформил дубль и приблизился к отметке в 900 голов

Футбол Дубль Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 09:37 Фото: Instagram/portugal
Роналду забил 895 голов: 130 – за сборную Португалии, 765 – за клубы сообщает Zakon.kz.

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Криштиану Роналду приближается к отметке в 900 голов за карьеру.

Сегодня форвард сделал дубль в товарищеском матче сборной Португалии с командой Ирландии (3:0).


Теперь на счету 39-летнего футболиста 895 мячей. 130 из них – за национальную команду, 765 – на клубном уровне.

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