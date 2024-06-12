Роналду оформил дубль и приблизился к отметке в 900 голов

Роналду забил 895 голов: 130 – за сборную Португалии, 765 – за клубы сообщает Zakon.kz.

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Криштиану Роналду приближается к отметке в 900 голов за карьеру.



Сегодня форвард сделал дубль в товарищеском матче сборной Португалии с командой Ирландии (3:0).





Теперь на счету 39-летнего футболиста 895 мячей. 130 из них – за национальную команду, 765 – на клубном уровне.