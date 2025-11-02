Восьмилетняя шахматистка из Мангистау вошла в число сильнейших шахматисток Азии

Шахматистка из Мангистау Акниет Кумисбай, которой всего восемь лет, показала блестящий результат на XIX Международном Азиатском чемпионате по шахматам, который проходил в столице Монголии Улан-Баторе с 25 октября по 1 ноября, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, в категории "девочки до 9 лет" талантливая шахматистка заняла почетное второе место в блиц-турнире, продемонстрировав отличную стратегическую подготовку и уверенность за доской.

"От всей души поздравляем Акниет, ее тренера Ануара Шайхымова и родителей с этим большим достижением! Благодарим Управление физической культуры и спорта Мангистауской области за поддержку и вклад в развитие шахмат", – отметили в региональном филиале Шахматной федерации Казахстана.

Акниет активно выступает на турнирах под эгидой FIDE. Для ее возраста рейтинги выше 1500 в классике, рапиде и блице считаются отличным результатом. При таком темпе роста юная спортсменка уже в ближайшее время может претендовать на юниорское звание WCM (Woman Candidate Master).

Ранее сообщалось, что два казахстанца стали победителями ЧМ-2025 по шахматам среди кадетов.