Лучший фигурист Казахстана совершил две ошибки на финале Гран-при
К сожалению, лидер сборной Казахстана в противостоянии с пятью лучшими фигуристами планеты не смог продемонстрировать свой максимум и занял последнее шестое место.
Алматинский спортсмен в ходе проката совершил две ошибки, одна из которых оказалась роковой, Михаил упал при демонстрации одного из элементов. Строгие судьи оценили общее выступление Шайдорова в 71.30 балла.
Пока казахстанец расстраивался своему выходу, другие откатали на уровень выше и перед произвольной программой имеют высокие шансы на победу.
1. Юма Кагияма (Япония) – 108,77.
2. Шун Сато (Япония) – 98,06.
3. Илья Малинин (США) – 94,05.
4. Даниэль Грассль (Италия) – 94,00.
5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 78,49.
6. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 71,30.
Теперь фигуристы покажут свои произвольные программы, которые запланированы на 6 декабря.
16 ноября Михаил Шайдоров выиграл историческую медаль на Гран-при в американском Лейк-Плэсиде.