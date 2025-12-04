#Казахстан в сравнении
Спорт

Лучший фигурист Казахстана совершил две ошибки на финале Гран-при

Фигурное катание Финал Гран-при , фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 17:27 Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
4 декабря на катке японского Нагоя прошли выступления участников финальной части мирового Гран-при по фигурному катанию. Среди них был и казахстанец Михаил Шайдоров, который показал свою короткую программу, сообщает Zakon.kz.

К сожалению, лидер сборной Казахстана в противостоянии с пятью лучшими фигуристами планеты не смог продемонстрировать свой максимум и занял последнее шестое место.

Алматинский спортсмен в ходе проката совершил две ошибки, одна из которых оказалась роковой, Михаил упал при демонстрации одного из элементов. Строгие судьи оценили общее выступление Шайдорова в 71.30 балла.

Пока казахстанец расстраивался своему выходу, другие откатали на уровень выше и перед произвольной программой имеют высокие шансы на победу.

1. Юма Кагияма (Япония) – 108,77.

2. Шун Сато (Япония) – 98,06.

3. Илья Малинин (США) – 94,05.

4. Даниэль Грассль (Италия) – 94,00.

5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 78,49.

6. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 71,30.

Теперь фигуристы покажут свои произвольные программы, которые запланированы на 6 декабря.

16 ноября Михаил Шайдоров выиграл историческую медаль на Гран-при в американском Лейк-Плэсиде.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Михаил Шайдоров вошел в число лидеров на Гран-при Китая-2024
21:15, 22 ноября 2024
21:15, 22 ноября 2024
Судьи Гран-при Китая удивили казахстанца Михаил Шайдоров
17:54, 24 октября 2025
17:54, 24 октября 2025
Фигурист Михаил Шайдоров выступит на Гран-при во Франции
02:20, 01 ноября 2024
02:20, 01 ноября 2024
