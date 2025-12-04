Лучший фигурист Казахстана совершил две ошибки на финале Гран-при

4 декабря на катке японского Нагоя прошли выступления участников финальной части мирового Гран-при по фигурному катанию. Среди них был и казахстанец Михаил Шайдоров, который показал свою короткую программу, сообщает Zakon.kz.

К сожалению, лидер сборной Казахстана в противостоянии с пятью лучшими фигуристами планеты не смог продемонстрировать свой максимум и занял последнее шестое место.

Алматинский спортсмен в ходе проката совершил две ошибки, одна из которых оказалась роковой, Михаил упал при демонстрации одного из элементов. Строгие судьи оценили общее выступление Шайдорова в 71.30 балла.

Пока казахстанец расстраивался своему выходу, другие откатали на уровень выше и перед произвольной программой имеют высокие шансы на победу.

1. Юма Кагияма (Япония) – 108,77.

2. Шун Сато (Япония) – 98,06.

3. Илья Малинин (США) – 94,05.

4. Даниэль Грассль (Италия) – 94,00.

5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 78,49.

6. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 71,30.

Теперь фигуристы покажут свои произвольные программы, которые запланированы на 6 декабря.

16 ноября Михаил Шайдоров выиграл историческую медаль на Гран-при в американском Лейк-Плэсиде.

