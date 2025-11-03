#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
528.31
608.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
528.31
608.35
6.55
Спорт

Роналду высказался о сравнении с Месси

Футболист, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 03:30 Фото. Instagram/alnassr
Нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду в разговоре с журналистом Пирсом Морганом отреагировал на сравнение с футболистом "Интер Майами" и национальной команды Аргентины Лионелем Месси, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Tribuna, наиболее яркий период соперничества Роналду и Месси пришелся на времена выступления футболистов в Ла Лиге. Португалец тогда играл за мадридский "Реал", а аргентинец выступал за "Барселону".

Месси восемь раз брал "Золотой мяч", становился чемпионом мира и победителем Кубка Америки. Роналду становился чемпионом Европы, победителем Лиги наций, а также выиграл пять "Золотых мячей". У обоих нападающих есть множество других трофеев.

"Есть мнение, что Месси лучше тебя. А ты что думаешь?", – спросил журналист Роналду.

Футболист на это ответил:

"Я не согласен с мнением, что Месси лучше меня. Не хочу скромничать".

Ранее стало известно, что Роналду оформил дубль и приближается к отметке в 1000 голов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Месси и Роналду могут стать игроками одного клуба
15:58, 29 марта 2025
Месси и Роналду могут стать игроками одного клуба
Месси и Роналду попрощались с Пеле
09:23, 30 декабря 2022
Месси и Роналду попрощались с Пеле
Противостояния Лионеля Месси против Криштиану Роналду не будет
12:09, 01 февраля 2024
Противостояния Лионеля Месси против Криштиану Роналду не будет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: