Роналду высказался о сравнении с Месси
Фото. Instagram/alnassr
Нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду в разговоре с журналистом Пирсом Морганом отреагировал на сравнение с футболистом "Интер Майами" и национальной команды Аргентины Лионелем Месси, сообщает Zakon.kz.
По данным издания Tribuna, наиболее яркий период соперничества Роналду и Месси пришелся на времена выступления футболистов в Ла Лиге. Португалец тогда играл за мадридский "Реал", а аргентинец выступал за "Барселону".
Месси восемь раз брал "Золотой мяч", становился чемпионом мира и победителем Кубка Америки. Роналду становился чемпионом Европы, победителем Лиги наций, а также выиграл пять "Золотых мячей". У обоих нападающих есть множество других трофеев.
"Есть мнение, что Месси лучше тебя. А ты что думаешь?", – спросил журналист Роналду.
Футболист на это ответил:
"Я не согласен с мнением, что Месси лучше меня. Не хочу скромничать".
Ранее стало известно, что Роналду оформил дубль и приближается к отметке в 1000 голов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript