Роналду высказался о сравнении с Месси

Нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду в разговоре с журналистом Пирсом Морганом отреагировал на сравнение с футболистом "Интер Майами" и национальной команды Аргентины Лионелем Месси, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Tribuna, наиболее яркий период соперничества Роналду и Месси пришелся на времена выступления футболистов в Ла Лиге. Португалец тогда играл за мадридский "Реал", а аргентинец выступал за "Барселону".

Месси восемь раз брал "Золотой мяч", становился чемпионом мира и победителем Кубка Америки. Роналду становился чемпионом Европы, победителем Лиги наций, а также выиграл пять "Золотых мячей". У обоих нападающих есть множество других трофеев.

"Есть мнение, что Месси лучше тебя. А ты что думаешь?", – спросил журналист Роналду.

Футболист на это ответил:

"Я не согласен с мнением, что Месси лучше меня. Не хочу скромничать".

Ранее стало известно, что Роналду оформил дубль и приближается к отметке в 1000 голов.