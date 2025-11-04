Первая ракетка Казахстана возглавляет чемпионат Германии
Фото: Instagram/kirill_gerassimenko_kz
Бременский "Вердер" с казахстанцем Кириллом Герасименко в составе лидирует в первенстве Германии по настольному теннису, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба НОК РК, 12 команд высшего дивизиона в данный момент сражаются за право попасть в финальную четверку, которая в конце сезона разыграет медали.
Турнирная таблица после шести туров выглядит так:
- 1 место – "Вердер" (Бремен), пять побед и одно поражение (5-1).
- 2 место – FC TT (Саарбрюккен), 4-2.
- 3 место – ТTC (Швальбе Бергнойштадт), 4-2.
- 4 место – "Боруссия" (Дюссельдорф), 4-2.
- 5 место – ТТС (Фульда-Маберцелль), 4-2.
- 6 место ASC – (Грюнветтерсбах), 3-3.
- 7 место – ТТF (Оксенхаузен), 3-3.
- 8 место – SV (Мюльхаузен), 3-3.
- 9 место – "Боруссия" (Дортмунд), 2-4.
- 10 место – TTC (Гренцау), 2-4.
3 ноября "Вердер" (Бремен) примет на своей площадке TTC из Гренцау.
