Спорт

Первая ракетка Казахстана возглавляет чемпионат Германии

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 06:40 Фото: Instagram/kirill_gerassimenko_kz
Бременский "Вердер" с казахстанцем Кириллом Герасименко в составе лидирует в первенстве Германии по настольному теннису, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба НОК РК, 12 команд высшего дивизиона в данный момент сражаются за право попасть в финальную четверку, которая в конце сезона разыграет медали.

Турнирная таблица после шести туров выглядит так:

  • 1 место – "Вердер" (Бремен), пять побед и одно поражение (5-1).
  • 2 место – FC TT (Саарбрюккен), 4-2.
  • 3 место – ТTC (Швальбе Бергнойштадт), 4-2.
  • 4 место – "Боруссия" (Дюссельдорф), 4-2.
  • 5 место – ТТС (Фульда-Маберцелль), 4-2.
  • 6 место ASC – (Грюнветтерсбах), 3-3.
  • 7 место – ТТF (Оксенхаузен), 3-3.
  • 8 место – SV (Мюльхаузен), 3-3.
  • 9 место – "Боруссия" (Дортмунд), 2-4.
  • 10 место – TTC (Гренцау), 2-4.

3 ноября "Вердер" (Бремен) примет на своей площадке TTC из Гренцау.

Ранее Рыбакина обыграла Швёнтек и одержала вторую победу на Итоговом турнире WTA.

Последние
Популярные
