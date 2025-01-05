Казахстанский олимпиец сыграл в полуфинале Кубка Германии

Казахстанец Кирилл Герасименко выступил за "Вердер" в Ной-Ульм на матчах "Финала четырех" Кубка Германии по настольному теннису, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, за титул бились "Либхерр" (Оксенхаузен), "ТТ" (Саарбрюккен), "ТТС" (Бад-Хомбург) и "Вердер" (Бремен), за который выступает казахстанец Кирилл Герасименко.

Полуфиналы

"Либхерр" – ТТС 3:1

"Вердер" – ТТ 1:3

Маттиас Фальк – Патрик Франциска 0:3

Марсело Агирре – Дарко Йоргич 1:3

Кирилл Герасименко – Юто Мурамацу 3:0

Маттиас Фальк – Дарко Йоргич 0:3.

Финал

"Либхерр" – ТТ – 3:1

Герасименко является лучшим теннисистом Казахстана, неоднократным чемпионом первенства страны и участником трех Олимпиад (2016, 2020, 2024).

Ранее стало известно, что экс-первая ракетка мира отказалась от игры в финале турнира WTA-250.