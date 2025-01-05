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Спорт

Казахстанский олимпиец сыграл в полуфинале Кубка Германии

Казахстанский олимпиец сыграл в полуфинале Кубка Германии, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 03:35 Фото: НОК РК
Казахстанец Кирилл Герасименко выступил за "Вердер" в Ной-Ульм на матчах "Финала четырех" Кубка Германии по настольному теннису, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, за титул бились "Либхерр" (Оксенхаузен), "ТТ" (Саарбрюккен), "ТТС" (Бад-Хомбург) и "Вердер" (Бремен), за который выступает казахстанец Кирилл Герасименко.

Полуфиналы

  • "Либхерр" – ТТС 3:1
  • "Вердер" – ТТ 1:3
  • Маттиас Фальк – Патрик Франциска 0:3
  • Марсело Агирре – Дарко Йоргич 1:3
  • Кирилл Герасименко – Юто Мурамацу 3:0
  • Маттиас Фальк – Дарко Йоргич 0:3.

Финал

  • "Либхерр" – ТТ – 3:1

Герасименко является лучшим теннисистом Казахстана, неоднократным чемпионом первенства страны и участником трех Олимпиад (2016, 2020, 2024).

Ранее стало известно, что экс-первая ракетка мира отказалась от игры в финале турнира WTA-250.

Аксинья Титова
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