"Вердер" Кирилла Герасименко одержал очередную победу в чемпионате Германии по настольному теннису
Фото: НОК РК
В очередном туре чемпионата Германии по настольному теннису бременский "Вердер" провел выездной матч в Карлсруэ против ASC Грюнветтерсбах, сообщает Zakon.kz.
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"Вердер", за который играет казахстанец Кирилл Герасименко, одержал победу со счетом 3:1. Герасименко принес своей команде два очка.
В общем результаты чемпионата выглядят так:
- ASC Грюнветтерсбах – "Вердер" – 1:3.
- Тьяго Аполония – Марсело Агирре – 3:2
- Лео де Нодрест – Кирилл Герасименко – 0:3
- Рикардо Вальтер – Маттиас Фальк – 1:3
- Тьяго Аполония – Кирилл Герасименко – 2:3.
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