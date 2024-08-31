"Вердер" Кирилла Герасименко одержал очередную победу в чемпионате Германии по настольному теннису

В очередном туре чемпионата Германии по настольному теннису бременский "Вердер" провел выездной матч в Карлсруэ против ASC Грюнветтерсбах, сообщает Zakon.kz.

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"Вердер", за который играет казахстанец Кирилл Герасименко, одержал победу со счетом 3:1. Герасименко принес своей команде два очка.

В общем результаты чемпионата выглядят так:

ASC Грюнветтерсбах – "Вердер" – 1:3.

Тьяго Аполония – Марсело Агирре – 3:2

Лео де Нодрест – Кирилл Герасименко – 0:3

Рикардо Вальтер – Маттиас Фальк – 1:3

Тьяго Аполония – Кирилл Герасименко – 2:3.

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