Новые изменения в казахстанском футболе: КФФ объявила о реформах

В Казахстанской федерации футбола (КФФ) 4 февраля 2025 года сделали заявление, которое касается важных изменений, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее стало известно, что между КФФ и Qazaqstan Football League (QFL) ведется процесс расторжения договора "в отношении права на проведение футбольных соревнований, включая Премьер-лигу, Кубок, Суперкубок, а также первенства Казахстана среди клубов Первой и Второй лиг".

"Возврат права на проведение соревнований профессионального футбола Казахстана в федерацию футбола – оптимизация деятельности и обеспечение более прозрачного и эффективного администрирования соревнованиями", – заявили сегодня в пресс-службе Казахстанской федерации футбола.

По их данным, в последние годы финансовая нагрузка на клубы страны, в том числе из-за высоких взносов за участие в чемпионатах, стала слишком тяжелой для некоторых команд. В связи с этим Казахстанская федерация футбола "приняла решение о снижении этих взносов на 10%".

"Это изменение, как заявлено, станет начальной стадией реформы, и в дальнейшем планируется продолжить работу в данном направлении, с учетом того, как будет развиваться ситуация. Снижение взносов станет реальной поддержкой для клубов, давая им возможность более активно участвовать в соревнованиях, не отвлекаясь на финансовые барьеры". Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Кроме того, как подчеркнули в федерации, "значимым шагом в реформировании футбольной инфраструктуры станет изменение механизма финансирования арбитров".

"Ранее расходы на судейство матчей ложились на встречающий клуб, что иногда становилось дополнительным бременем для команды. Теперь же эти расходы будут покрываться за счет самой Казахстанской федерации футбола. Это не только снизит нагрузку на клубы, но и позволит сделать процесс более прозрачным и справедливым, исключая возможные конфликты интересов". Пресс-служба КФФ

Также отмечается, что в рамках реформы вводится нововведение, касающееся имен судей.

"Теперь они будут оглашаться только в день матча. Такое решение направлено на снижение давления и уменьшение влияния внешних факторов на арбитров до начала игры, что должно способствовать их более объективному и независимому судейству". Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Третьим немаловажным моментом возвращения прав организации спортивных мероприятий в КФФ является значительное улучшение качества трансляций матчей и повышение медиапотенциала.

"Изменения касаются не только спортивной составляющей, но и создания более привлекательного визуального контента для зрителей. Это включает в себя улучшение технической стороны трансляций: качество картинки, профессиональную работу операторов и режиссеров, использование современных технологий для предоставления зрителям лучшего просмотра. Это, в свою очередь, должно привести к росту интереса и удовлетворенности как среди существующих болельщиков, так и способствовать привлечению новых поклонников футбола. Одним из приоритетов реформы станет искоренение недовольства болельщиков, которые раньше часто выражали свои претензии по поводу недостаточного внимания к качеству трансляций и общего медиасопровождения матчей". Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Кроме того, данный пункт включает в себя активное присутствие клубов и чемпионатов на различных платформах – как традиционных телеканалах, так и в онлайн-пространстве.

"Улучшение освещенности футбольных событий через социальные сети, приложения и другие каналы позволяет создавать более тесную связь между клубами, игроками и болельщиками. Важно, что это касается не только увеличения просмотров, но и о создает возможности для болельщиков взаимодействовать с командой, делиться мнением, а также иметь доступ к эксклюзивному контенту". Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

В целом, как считают в КФФ, "эти реформы могут существенно изменить динамику развития казахстанского футбола, улучшив финансовую устойчивость клубов и повысив доверие к судейской системе, что важно для дальнейшего роста и популярности спорта в стране".

"Федерация исходит из необходимости обеспечения наилучших условий для развития и администрирования соревнований. Принятое решение направлено на достижение стратегических целей и повышение эффективности управления футбольными процессами в Казахстане". Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

20 декабря 2024 года Марат Омаров стал новым президентом Казахстанской федерации футбола. Через месяц, 21 января 2025 года, стало известно, что экс-футболист национальной сборной Давид Лория занял пост вице-президента КФФ.

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А 27 января в Казахстанской федерации футбола заявили, что Станислав Черчесов покидает пост главного тренера сборной Казахстана. Вместе с российским специалистом сборную покидает весь тренерский штаб.

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31 января в КФФ сообщили, что и. о. главного тренера национальной сборной Казахстана стал отечественный специалист Али Алиев.