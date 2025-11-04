Сможет ли ПСЖ остановить победное шествие "Баварии" из 15 матчей

В ночь на 5 ноября состоится один из интереснейших матчей четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором действующий победитель турнира ПСЖ примет на своей арене немецкую "Баварию", сообщает Zakon.kz.

Битва двух грандов мирового футбола притягивает к себе с разных точек. ПСЖ и "Бавария" – действующие чемпионы своих стран и лидеры турнирных таблиц в текущем сезоне.

К тому же немецкий коллектив хочет взять реванш за летнее поражение от "парижан" на КЧМ-2025 в США (0:2).

"Важно победить, чтобы заработать три очка, но также и потому, что наша жеребьевка – самая сложная в Лиге чемпионов. Важно наслаждаться этим матчем и этой атмосферой. Все игроки в норме, Усман в форме, он провел все тренировки в последние несколько недель, сыграл в последних двух матчах и улучшил свою физическую форму. Он сыграет, не знаю, сколько минут, но он готов выйти". Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

Ну и к тому же "Бавария" прекрасно проводит начало нынешнего сезона, одержав победы во всех 15 матчах в различных турнирах.

"Сильно впечатлен их командным духом, умением отбирать мяч и высоким уровнем индивидуального мастерства. Важно понимать, что нельзя сосредотачиваться лишь на одном игроке. У них всегда были футболисты мирового уровня. У нас тоже есть эти замечательные качества, поэтому матч обещает быть очень интересным. Конечно, индивидуальные способности играют важную роль в достижении успеха, и мы не должны их недооценивать. Однако именно командная работа ПСЖ делает их такими сильными на каждом этапе игры. Нам необходимо верить в себя и сыграть максимально успешно. Нас ожидает встреча с победителями Лиги чемпионов и одним из фаворитов турнира". Главный тренер "Баварии" Венсан Компани

Перед поездкой в Париж мюнхенская команда улучшила рекорд итальянского "Милана" 33-летней давности. А несколько дней назад подопечные Компани разгромили "Байер" (3:0) в рамках Бундеслиги.