"Бавария" захватила лидерство после четвертого тура Лиги чемпионов
Команда бельгийского наставника Венсана Компани к этому часу выиграла все четыре матча на старте самого престижного клубного турнира Европы.
У мюнхенской дружины сейчас 12 очков. Точно такое же количество баллов набрали лондонский "Арсенал" и миланский "Интер", которые располагаются чуть ниже, на втором и третьем местах соответственно.
Здесь можно заметить, что все эти три клуба достигли максимального результата в текущем турнире, не потеряв ни одного очка.
"Бавария" опережает конкурентов только по дополнительным показателям, они забили 14 мячей и пропустили всего лишь три.
В пятом туре Лиги чемпионов УЕФА нас ожидает большая битва. 27 ноября немцы пожалуют в гости к "канонирам". А "нерадзурри" также на выезде сразятся с мадридским "Атлетико".
"Бавария" днем ранее на чужом поле переиграла действующего победителя данного турнира – ПСЖ (2:1). А итальянский коллектив минувшей ночью был сильнее алматинского "Кайрата" (2:1).