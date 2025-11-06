"Бавария" захватила лидерство после четвертого тура Лиги чемпионов

По итогам всех игр четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА определился новый лидер в турнирной таблице. Вместо французского ПСЖ на трон взошла немецкая "Бавария", сообщает Zakon.kz.

Команда бельгийского наставника Венсана Компани к этому часу выиграла все четыре матча на старте самого престижного клубного турнира Европы.

У мюнхенской дружины сейчас 12 очков. Точно такое же количество баллов набрали лондонский "Арсенал" и миланский "Интер", которые располагаются чуть ниже, на втором и третьем местах соответственно.

Здесь можно заметить, что все эти три клуба достигли максимального результата в текущем турнире, не потеряв ни одного очка.

"Бавария" опережает конкурентов только по дополнительным показателям, они забили 14 мячей и пропустили всего лишь три.

В пятом туре Лиги чемпионов УЕФА нас ожидает большая битва. 27 ноября немцы пожалуют в гости к "канонирам". А "нерадзурри" также на выезде сразятся с мадридским "Атлетико".

"Бавария" днем ранее на чужом поле переиграла действующего победителя данного турнира – ПСЖ (2:1). А итальянский коллектив минувшей ночью был сильнее алматинского "Кайрата" (2:1).