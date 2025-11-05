Отец Ламина Ямаля cобирается жениться на 23-летней девушке
Фото. Instagram/hustle_hard_304
Мунир Насрауи, отец знаменитого полузащитника "Барселоны" Ламина Ямаля, намекнул о скорой свадьбе. Мужчина собирается жениться второй раз, сообщает Zakon.kz.
Как передает Marca, отец Ямаля хочет взять в жены 23-летнюю девушку, которая моложе его на 16 лет. Доказательством этих сведений стало фото из соцсетей Мунира Насрауи, где он показал свою будущую спутницу, которую зовут Кристина.
39-летний Мунир давно расстался с первой женой и матерью своего знаменитого сына Шейлой Эбана. Пара развелась, когда Ламину было три года.
Однако бывшая жена разрешала Насрауи заниматься воспитанием сына.
Летом 2024 года в пригороде Барселоны на отца Ямаля было совершено нападение. Его ударили ножом несколько раз на автомобильной парковке в городе Матаро.
