Спорт

Отец Ламина Ямаля cобирается жениться на 23-летней девушке

Футбол Женитьба Отца, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 18:00 Фото. Instagram/hustle_hard_304
Мунир Насрауи, отец знаменитого полузащитника "Барселоны" Ламина Ямаля, намекнул о скорой свадьбе. Мужчина собирается жениться второй раз, сообщает Zakon.kz.

Как передает Marca, отец Ямаля хочет взять в жены 23-летнюю девушку, которая моложе его на 16 лет. Доказательством этих сведений стало фото из соцсетей Мунира Насрауи, где он показал свою будущую спутницу, которую зовут Кристина.

39-летний Мунир давно расстался с первой женой и матерью своего знаменитого сына Шейлой Эбана. Пара развелась, когда Ламину было три года.

Однако бывшая жена разрешала Насрауи заниматься воспитанием сына.

Летом 2024 года в пригороде Барселоны на отца Ямаля было совершено нападение. Его ударили ножом несколько раз на автомобильной парковке в городе Матаро.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
