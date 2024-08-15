В Испании ранили отца чемпиона Европы-2024 по футболу
По информации Relevo, Мунира Насрауи, отца футболиста "Барселоны", ударили ножом на автомобильной парковке в городе Матаро. После инцидента потерпевшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.
Полицейские ведут расследование данного случая.
Фото: Instagram/lamineyamal
По версии некоторых СМИ, отец Ямаля выгуливал свою собаку в районе Рокафонда, несколько жителей отругали его и облили водой с балкона. Ссора завершилась дракой, в ходе которой один из оппонентов вонзил нож в спину Мунира Насрауи.
Сын пострадавшего Ламин Ямаль на сегодня является одним из талантливых и перспективных футболистов планеты, что он доказал на недавнем Евро-2024.
В Германии молодой вингер сыграл все семь матчей в составе "Ла Роха", где забил один гол и отдал четыре результативные передачи. А затем 17-летний игрок установил мировой трансферный рекорд.