Спорт

Названы топ-5 ярких матчей мирового тенниса с участием Александра Бублика

Теннис Сенсация АТР, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 17:00 Фото: Instagram/BUBLIK
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) подводит итоги года, выявляя лучших по разным номинациям. К этому моменту уже опубликован рейтинг главных сенсаций прошедшего сезона, где одним из лауреатов стал казахстанец Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба АТР, наша 11-я ракетка мира занял пятое место в этом рейтинге благодаря победе над знаменитым Янником Синнером – 3:6, 6:3, 6:4 в рамках второго круга турнира Halle 500.

Четвертой позиции списка сенсационных матчей удостоился француз Теренс Атман, который обыграл американца Тэйлора Фрица – 3:6, 7:5, 6:3 в четвертом круге "Мастерса" в Цинциннати.

Призовую тройку открывает голландец Ботик ван де Зандшульп, переигравший легендарного Новака Джокович – 6:2, 3:6, 6:1 в ходе игр второго раунда "Мастерса" в Индиан-Уэллсе.

Вторую строчку рейтинга отдали представителю Бельгии Давиду Гоффену, одолевшего Карлоса Алькараса – 5:7, 6:4, 6:3 за выход в третий круг "Мастерса" в Майами.

А чемпионом всей этой гонки стал теннисист из Монако Валентин Вашеро, победивший Джоковича – 6:3, 6:4 в рамках полуфинала "Мастерса" в Шанхае.

Здесь надо отметить, что этот главный "сенсатор" сезона скоро будет в Астане и сыграет против Бублика в рамках игр Кубка Дэвиса-2026.

Сам же лидер сборной Казахстана неделю назад был отмечен ATP еще в двух номинациях.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
