Спорт

Лучший теннисист Казахстана получил место запасного на Итоговом турнире

Теннис Путевка Итоговый, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 17:46 Фото. Instagram/atptour
9 ноября на кортах итальянского Турина стартует 56-й по счету Итоговый чемпионат ATP с участием 10-ти лучших теннисистов планеты, два из которых прибудут сюда в качестве запасных игроков, сообщает Zakon.kz.

Место второго запасного гарантированно берет первая ракетка Казахстана – Александр Бублик (№13 рейтинга ATP). А имя первого запасного будет известно в ближайшие дни или часы, это будет зависеть от выступления итальянца Лоренцо Музетти на турнире АТР 250 в Афинах (Греция).

Если казахстанец все же решится поехать запасным в Турин, то это исторический шаг для нашего мужского тенниса.

А 6 ноября пройдет жеребьевка ATP Finals-2025. На данный час известны имена семи теннисистов, которые досрочно завоевали себе путевку на этот турнир: Карлос Алькарас (Испания), Янник Синнер (Италия), Александр Зверев (Германия), Новак Джокович (Сербия), Бен Шелтон (США), Тэйлор Фритц (США) и Алекс Де Минор (Австралия).

Сейчас кандидатами на последнее место в основной сетке итальянских состязаний являются Феликс Оже-Альяссим (Канада) и вышеупомянутый Лоренцо Музетти.

Итальянец может обойти канадца только в том случае, если выиграет титул в Афинах, пока там он играет на стадии четвертьфинала.

Если Лоренцо достигнет своей цели, то Феликс будет первым запасным. Следующий в очереди британец Джек Дрейпер отказался ехать в Турин из-за травмы. Вот по этой причине 11-й номер чемпионской гонки Бублик сможет поехать в Италию вторым запасным.

На самом деле у Александра есть высокие шансы реально заменить кого-то из основной сетки. Даже Новак Джокович может из-за усталости отказаться в последний час, тем более серб сейчас играет турнир в Афинах.

Нет никакой гарантии и насчет приезда Альяссима и Музетти. Так что казахстанец вполне может рассчитывать на участие в одном из матчей групповой стадии, если конечно сам не выкинет какой-нибудь фокус, что с ним иногда и случается.

Выступление в Турине не только престиж и хорошие рейтинговые очки, но и возможность хорошо подзаработать. На предстоящем турнире запасной получит гарантированный денежный приз в размере 155 000 долларов.

Если все же Бублику удастся сыграть хоть один матч на групповой стадии, то он заработает 331 000 долларов.

Конечно же, болельщики желают ему удачи в выступлениях. Но вот иногда у него бывают спады после ярких игр. Один из таких случился накануне, когда Александр проиграл 222-ой ракетке мира, украинцу Виталию Сачко на соревнованиях ATP 250 во французском Метце.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
