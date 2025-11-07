Самоделкина в Стране восходящего солнца: стартует новый этап соревнований

7 ноября лучшая фигуристка Казахстана Софья Самоделкина выступит со своей короткой программой на NHK Trophy 2025, сообщает Zakon.kz.

В эти дни в Осаку съехались одни из лучших фигуристов мира. С сегодняшнего дня они начнут бороться за главные награды олимпийского цикла в Милане.

Дебютное выступление Софьи Самоделкиной во взрослой серии Гран-при ISU вызывает нескрываемое любопытство у любителей этого вида спорта. Фигуристка в этом сезоне показала уверенные выступления в августе на Cranberry Cup, но затем немного ушла в тень из-за травмы и пропустила Мемориал Дениса Тена.

7 ноября казахстанская фигуристка выйдет на лед в 15:32 по времени Казахстана в первой разминке под пятым стартовым номером.

Фото: isuresults

"Желаем Софе удачи на выступлении! Пусть это событие принесет ей радость и вдохновение!" – поддержали фанаты свою любимицу.

Согласно обновленному рейтингу ISU, сейчас Самоделкина занимает 37-е место.