Самоделкина и Фарафонова выступили в Сеуле в первый день соревнований фигуристок

21 февраля казахстанские фигуристки Софья Самоделкина и София Фарафонова выступили в короткой программе на чемпионате четырех континентов в Южной Корее, сообщает Zakon.kz.

Ранее мы анонсировали программу соревнований в женском одиночном катании. Так, по итогам короткой программы Софья Самоделкина стала восьмой. Фигуристка продемонстрировала каскад из тройных лутца и тулупа, а также сольные двойной аксель и тройной флип.

За свой прокат она получила 63,98 балла, что стало для нее лучшим результатом в сезоне. Она заняла промежуточное восьмое место.

После проката фигуристка поделилась с организаторами своими впечатлениями.

"Я чувствую себя отлично, потому что, по моему мнению, это выступление было, пожалуй, лучшим в сезоне. Я старалась держать все вращения на дополнительный оборот, чтобы исправить все с Азиатских игр. То же самое и с прыжками, я старалась делать все очень чисто, как мы работали с тренером. В этот раз я чувствовала, что сделала все очень хорошо, настолько, что даже улыбнулась в конце программы. Обычно я не улыбаюсь. Обычно я немного серьезна, но в этот раз я была искренне счастлива", – отметила Самоделкина.

Фигуристка из города Алматы София Фарафонова допустила грубую ошибку и осталась без одного из прыжковых элементов. Набрав 42,02 балла она заняла 19-е место.

Лидером стала Ким Чхэ Ён из Южной Кореи, которая установила личный рекорд в короткой программе (74,02). Вторую позицию занимает японка Монэ Тиба (71,20). Третьей идет фигуристка из США Сара Эверхардт (67,36).

Фото: isuresults

Окончательное распределение позиций станет известно по итогам произвольной программы. Она назначена на воскресенье 23 февраля и в ней примут участие 21 спортсменка.

Фарафонова выступит третьей, а Самоделкина выйдет на лед 14-ой.

Фото: isuresults

На этих же соревнованиях, 20-летний алматинец Михаил Шайдоров занял первое место по итогам стартового дня состязаний.