#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
530.12
546.08
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
530.12
546.08
5.17
Спорт

Софья Самоделкина произвела фурор на Универсиаде-2025

Софья Самоделкина произвела фурор на Универсиаде-2025, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 06:59 Фото: championat
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина заняла второе место в короткой программе на Универсиаде-2025 в Турине (Италия), сообщает Zakon.kz.

Наша спортсменка получила от судей 66,43 балла.

Лидирует в первый день соревнований Монэ Тиба (Япония), набравшая 72 балла. На третьем месте находится японка Рион Сумиёси (65,89 балла).

Прокаты произвольной программы пройдут 18 января.

Ранее сообщалось, что Софья Самоделкина прибыла в Турин.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Чемпион UFC рассказал, когда встретится на ринге с Шавкатом Рахмоновым
Спорт
03:58, 18 января 2025
Чемпион UFC рассказал, когда встретится на ринге с Шавкатом Рахмоновым
Звезда UFC предсказал победителя боя Хабиб Нурмагомедов – Ислам Махачев
Спорт
02:20, 18 января 2025
Звезда UFC предсказал победителя боя Хабиб Нурмагомедов – Ислам Махачев
Лыжнику Ильясу Исабеку немного не хватило до медалей Универсиады-2025
Спорт
18:00, 17 января 2025
Лыжнику Ильясу Исабеку немного не хватило до медалей Универсиады-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: