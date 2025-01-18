Софья Самоделкина произвела фурор на Универсиаде-2025

Фото: championat

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина заняла второе место в короткой программе на Универсиаде-2025 в Турине (Италия), сообщает Zakon.kz.

Наша спортсменка получила от судей 66,43 балла. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Team Samodelkina Official (@team_samodelkina) Лидирует в первый день соревнований Монэ Тиба (Япония), набравшая 72 балла. На третьем месте находится японка Рион Сумиёси (65,89 балла). Прокаты произвольной программы пройдут 18 января. Ранее сообщалось, что Софья Самоделкина прибыла в Турин.

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