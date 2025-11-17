#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
522.19
606.42
6.47
Спорт

Софью Самоделкину ждет еще одно международное соревнование в этом году

ISU CS Golden Spin of Zagreb 2025, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 07:50 Фото: Instagram/saayatsmt
На днях лучшая фигуристка Казахстана Софья Самоделкина попала в список турнира ISU CS Golden Spin of Zagreb 2025, сообщает Zakon.kz.

После новости о том, что Самоделкина выступит на чемпионате Республики Казахстан по фигурному катанию, который будет проходить с 12 по 15 декабря в Павлодаре, появилось новое оповещение. Фанаты фигуристки обнаружили имя своей любимицы в числе участников международного состязания.

Так, к их неуемному восторгу Софья вошла в список участниц турнира ISU CS Golden Spin of Zagreb 2025. Соревнования заявлены с 3 по 6 декабря в хорватском Загребе.

Фото: isu-skating

"Отличная новость!" – ликуют поклонники Самоделкиной.

После того как 18-летняя фигуристка завоевала "серебро" на этапе Гран-при в Осаке, уступив только трехкратной чемпионке мира Каори Сакамота, она вернулась в Казахстан. Под контролем профильных специалистов ЦСМИР города Алматы она проходит восстановительные процедуры после травмы колена.

В новом году Самоделкиной предстоят зимние Олимпийские игры-2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане.

А 18 ноября в Хорватии состоится товарищеский матч, в котором сыграют сборные Казахстана и Фарерских островов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Софья Самоделкина заявлена на международное соревнование нового сезона
07:50, 28 июля 2025
Софья Самоделкина заявлена на международное соревнование нового сезона
Софья Самоделкина выступит на турнире в США
08:33, 09 августа 2025
Софья Самоделкина выступит на турнире в США
Софья Самоделкина выиграла первую медаль в новом сезоне
03:09, 11 августа 2025
Софья Самоделкина выиграла первую медаль в новом сезоне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: