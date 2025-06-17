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Спорт

Президенту США презентовали футболку Роналду с его посланием

Футбол Подарок Президенту США, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 16:11 Фото: X/eucopresident
Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду передал главе Белого дома Дональду Трампу футболку сборной Португалии с надписью: "Президенту Трампу. Играем за мир как команда", сообщает Zakon.kz.

Футболку капитана и лидера португальской дружины вручил президенту США председатель Европейского совета Антонио Кошта.

Роналду на этой футболке сделал надпись: "Президенту Дональду Трампу. Играем за мир как команда".

Тем временем на футбольных полях США в эти дни идет клубный чемпионат мира с участием 32 команд из разных уголков планеты.

По программе прошедшего игрового дня данного турнира были зафиксированы следующие результаты: "Челси" обыграл местный "Лос-Анджелес" – 2:0, "Бока Хуниорс" сыграл вничью с "Бенфикой" – 2:2, "Фламенго" победил "Эсперанс" – 2:0.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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