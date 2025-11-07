#Народный юрист
Спорт

Фанаты "Кайрата" отличились дракой и шествием по Милану

Футбол Поход Фанатов, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 11:53 Фото. Zakon.kz
Как уже известно, казахстанский "Кайрат" в ночь на 6 ноября сыграл выездной матч Лиги чемпионов против итальянского "Интера". Поддержать алматинцев на "Сан Сиро" прилетели сотни наших болельщиков, сообщает Zakon.kz.

До начала этого матча к приехавшим из Казахстана болельщикам присоединилась и наша молодежь, которая учится в вузах Италии.

Вся эта группа мирным маршем прошлась по улицам Милана с поддержкой в адрес своего любимого клуба.

Фанатский сектор "Кайрата", который был специально выделен для болельщиков гостевой команды, в этот день был заполнен.

Группа поддержки чемпиона Казахстана, как и на Центральном стадионе, также бурно выкрикивала лозунги своих любимцев и пела гимн родного клуба.

Все шло тихо и мирно, пока "нерадзурри" не забили второй свой гол. И по словам очевидцев, с этого момента итальянцы начали проделывать различные провокационные действия.

С чем не смирились немногочисленные болельщики алматинского коллектива и начали выяснять отношения. Казахстанцы не побоялись местных тиффози и разобрались на кулаках.

Сам же матч, несмотря на поражение нашего клуба с минимальным счетом 1:2, оставил неплохое впечатление и у специалистов, и болельщиков.

Наставники обеих команд после матча тоже высказали подобное мнение.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
