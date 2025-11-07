Фанаты "Кайрата" отличились дракой и шествием по Милану
До начала этого матча к приехавшим из Казахстана болельщикам присоединилась и наша молодежь, которая учится в вузах Италии.
Вся эта группа мирным маршем прошлась по улицам Милана с поддержкой в адрес своего любимого клуба.
Фанатский сектор "Кайрата", который был специально выделен для болельщиков гостевой команды, в этот день был заполнен.
Группа поддержки чемпиона Казахстана, как и на Центральном стадионе, также бурно выкрикивала лозунги своих любимцев и пела гимн родного клуба.
Все шло тихо и мирно, пока "нерадзурри" не забили второй свой гол. И по словам очевидцев, с этого момента итальянцы начали проделывать различные провокационные действия.
С чем не смирились немногочисленные болельщики алматинского коллектива и начали выяснять отношения. Казахстанцы не побоялись местных тиффози и разобрались на кулаках.
Сам же матч, несмотря на поражение нашего клуба с минимальным счетом 1:2, оставил неплохое впечатление и у специалистов, и болельщиков.
Наставники обеих команд после матча тоже высказали подобное мнение.