Обидным поражением завершился матч "Кайрата" против "Копенгагена" в ЛЧ

Алматинский "Кайрат" сыграл с датским "Копенгагеном" в выездном матче общего этапа Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла в Копенгагене на стадионе "Паркен", обслуживала ее судейская бригада из Шотландии во главе с Николасом Уолшем.

С первых минут хозяева бросились в атаку, часто создавая опасность у ворот Темирлана Анарбекова, в итоге реализовав одну из возможностей, когда алматинцы допустили ряд ошибок в обороне и 17-летний Виктор Дадасон (26-я) поражал пустые ворота. В свою очередь гости до перерыва могли отличиться после ударов Эдмилсона и Дастана Сатпаева. Во второй половине команды обменивались атаками, Еркин Тапалов дальним выстрелом сотряс каркас, а Дамир Касабулат сыграл рукой в своей штрафной и Джордан Ларссон реализовал пенальти, датчане прессинговали, сумев увеличить разрыв после удара Роберта в угол, в концовке Дастан Сатпаев воспользовался ошибкой Доминика Котарски, а затем еще отличился Олжас Байбек – 3:2.

"Копенгаген" (Копенгаген, Дания) – "Кайрат" (Алматы, Казахстан) 3:2 (1:0):

Дадасон 26 (1:0),

Ларссон 59 (2:0),

Роберт 73 (3:0),

Сатпаев 81 (3:1),

Байбек 90 (3:2).

9 декабря "Кайрат" в Астане примет греческий "Олимпиакос".

Ранее перед игрой ситуацию оценил главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин.