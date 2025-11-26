#АЭС в Казахстане
Спорт

Обидным поражением завершился матч "Кайрата" против "Копенгагена" в ЛЧ

обидным поражением завершился матч Кайрата против Копенгагена, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 00:50 Фото: Instagram/f.c.kairat
Алматинский "Кайрат" сыграл с датским "Копенгагеном" в выездном матче общего этапа Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла в Копенгагене на стадионе "Паркен", обслуживала ее судейская бригада из Шотландии во главе с Николасом Уолшем.

С первых минут хозяева бросились в атаку, часто создавая опасность у ворот Темирлана Анарбекова, в итоге реализовав одну из возможностей, когда алматинцы допустили ряд ошибок в обороне и 17-летний Виктор Дадасон (26-я) поражал пустые ворота. В свою очередь гости до перерыва могли отличиться после ударов Эдмилсона и Дастана Сатпаева. Во второй половине команды обменивались атаками, Еркин Тапалов дальним выстрелом сотряс каркас, а Дамир Касабулат сыграл рукой в своей штрафной и Джордан Ларссон реализовал пенальти, датчане прессинговали, сумев увеличить разрыв после удара Роберта в угол, в концовке Дастан Сатпаев воспользовался ошибкой Доминика Котарски, а затем еще отличился Олжас Байбек – 3:2.

"Копенгаген" (Копенгаген, Дания) – "Кайрат" (Алматы, Казахстан) 3:2 (1:0):

  • Дадасон 26 (1:0),
  • Ларссон 59 (2:0),
  • Роберт 73 (3:0),
  • Сатпаев 81 (3:1),
  • Байбек 90 (3:2).

9 декабря "Кайрат" в Астане примет греческий "Олимпиакос".

Ранее перед игрой ситуацию оценил главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин.

Елена Беляева
Елена Беляева
