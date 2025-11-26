Обидным поражением завершился матч "Кайрата" против "Копенгагена" в ЛЧ
Встреча прошла в Копенгагене на стадионе "Паркен", обслуживала ее судейская бригада из Шотландии во главе с Николасом Уолшем.
С первых минут хозяева бросились в атаку, часто создавая опасность у ворот Темирлана Анарбекова, в итоге реализовав одну из возможностей, когда алматинцы допустили ряд ошибок в обороне и 17-летний Виктор Дадасон (26-я) поражал пустые ворота. В свою очередь гости до перерыва могли отличиться после ударов Эдмилсона и Дастана Сатпаева. Во второй половине команды обменивались атаками, Еркин Тапалов дальним выстрелом сотряс каркас, а Дамир Касабулат сыграл рукой в своей штрафной и Джордан Ларссон реализовал пенальти, датчане прессинговали, сумев увеличить разрыв после удара Роберта в угол, в концовке Дастан Сатпаев воспользовался ошибкой Доминика Котарски, а затем еще отличился Олжас Байбек – 3:2.
"Копенгаген" (Копенгаген, Дания) – "Кайрат" (Алматы, Казахстан) 3:2 (1:0):
- Дадасон 26 (1:0),
- Ларссон 59 (2:0),
- Роберт 73 (3:0),
- Сатпаев 81 (3:1),
- Байбек 90 (3:2).
9 декабря "Кайрат" в Астане примет греческий "Олимпиакос".
Ранее перед игрой ситуацию оценил главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин.