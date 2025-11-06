Футзальные клубы "Кайрат" и "Семей" узнали соперников по плей-офф Лиги чемпионов

6 ноября состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26 по футзалу с участием двух казахстанских клубов. По итогам прошедшей процедуры определились пары 1/8 и 1/4 финала, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы УЕФА, две казахстанские дружины "Кайрат" и "Семей" стартуют со стадии 1/8 финала.

Восточноказахстанский коллектив в двухматчевом противостоянии померится силами с польской командой "Пяст".

Другой наш представитель "Кайрат" встретится с бельгийским "Спортинг-Андерлехтом".

Первые матчи 1/8 финала пройдут 24 ноября, ответные – 5 декабря. В случае прохода в 1/4 финала Лиги чемпионов наши клубы получат следующих соперников:

"Йорринг" (Дания)/"Этуаль" (Франция) – "Семей"/"Пяст";

"Спортинг-Андерлехт"/ "Кайрат" – "Луксол Сент-Эндрюс" (Мальта)/"Картахена" (Испания).

Первые матчи 1/4 финала запланированы на 23 февраля, а ответные – на 6 марта. Победители четвертьфиналов уже сыграют в финальной стадии – так называемом "Финале четырех", которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро.

"Кайрат" в прошлом сезоне играл в финале Лиги чемпионов, где уступил испанской "Пальме" (4:9).