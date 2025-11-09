Головкин и Рудковская поздравили Самоделкину

8 ноября легенда казахстанского бокса Геннадий Головкин и продюсер Яна Рудковская поздравили казахстанскую фигуристку Софью Самоделкину со вторым результатом на четвертом этапе Гран-при ISU, сообщает Zakon.kz.

Чтобы понимать причастность Рудковской, напомним, что Самоделкина в 2024 году получила разрешение представлять Казахстан, поэтому в начале сентября покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко "Ангелы Плющенко". Тогда же и было объявлено о решении, что Софья продолжит сотрудничество и дружбу с Яной Александровной Рудковской и Евгением Викторовичем Плющенко.

Фото: Instagram/sofyasamodelkina

Возвращаясь к японскому триумфу Самоделкиной, знаменитости отметились в комментариях к победному посту фигуристки на ее странице в Instagram. Оба, видимо, придерживались утверждения, краткость – сестра таланта.

Фото: Instagram/sofyasamodelkina

В настоящее время Самоделкина является студенткой Казахского колледжа физической культуры, туризма и сервиса, который расположен в городе Алматы. А выбор казахстанского гражданства был обусловлен тем, что ее мама Марина Крылова родилась в селе Узынагаш Алматинской области и около 20 лет прожила в городе Темиртау Карагандинской области.

Об этом Марина Валерияновна рассказала Zakon.kz в декабре прошлого года.

В этот же день Геннадий Головкин лично наблюдал за игрой Елены Рыбакиной и персонально поздравил ее на своей странице в Instagram. К слову, Рыбакина демонстративно отказалась фотографироваться с директором WTA из-за своего тренера Стефано Вукова.