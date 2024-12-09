Софья Самоделкина: мама-казахстанка и дата ближайшего соревнования

Информацией предстоящего соревнования фигуристки с Zakon.kz поделились личная тренер Эльмира Турганова и мама – уроженка Алматинской области Марина Крылова.

Сейчас 17-летняя лидер женской сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина прибывает в Калифорнии, где продолжает тренировочный процесс с американским наставником Рафаэлем Арутюняном.

Фото: Instagram/sofyasamodelkina

Она – девятая одиночница в мире, исполнившая четверной прыжок на официальных соревнованиях. В 2023 году Самоделкина получила казахстанское гражданство. Выбор страны был обусловлен тем, что ее мама Марина Крылова родилась в Казахстане.

"Я родилась в селе Узынагаш Алматинской области, но около 20 лет прожила в городе Темиртау", – рассказала Zakon.kz мама Софьи Самоделкиной".

В данный момент женщина находится по работе в Америке, а в Астане у нее есть кабинет восстановления и реабилитации для спортсменов.

Фото: Telegram/samodelkina18

В числе спортивных побед Самоделкиной:

финал Кубка России среди юниоров в 2020 году;

победа на Мемориале Дениса Тена в 2021 году и серебряная награда в 2024 году;

серебряная призер мирового Гран-при среди юниоров в Словении в 2021 году;

чемпионка Казахстана по фигурному катанию;

второе место на Tallinn Trophy в ноябре 2024 года.

Tallinn trophy, фото: Telegram/samodelkina18

В условиях зарубежной подготовки главной новостью для фанатов фигуристки стало известие о ее выступлении на Чемпионате Республики Казахстан. Он пройдет 14 и 15 декабря в Караганде. Эту информацию для Zakon.kz подтвердила президент Федерации фигурного катания Астаны и по совместительству личная тренер фигуристки Эльмира Турганова.

"Абсолютно верно! Это же самый важный старт в Казахстане", – отметила она.

Фото: Telegram/samodelkina18

Что касается расписания чемпионата, то он составлен следующим образом. В субботу 14 декабря спортсмены представят короткую программу:

10:30 – 14:10 КМС девушки;

14:25 – 15:35 КМС юноши;

15:35 – парад открытия;

15:50 – 18:20 МС женщины;

18:35 – 19:10 МС мужчины;

19:10 – 19:30 спортивные танцы.

В воскресенье 15 декабря ожидается произвольная программа:

11:00 – 14:05 КМС девушки;

14:20 – 15:30 КМС юноши;

15:45 – 18:45 МС женщины;

19:00 – 19:45 МС мужчины;

19:45 – 20:00 спортивные пары;

20:00 – 20:45 показательные выступления;

20:45 – 21:15 награждение.

Какую конкурсную программу представит Самоделкина в Караганде остается тайной. Однако учитывая, ее желание поставить номер под национальную музыку или под группу "Ирина Кайратовна", поклонники фигуристки в большом предвкушении.

Фото: Telegram/samodelkina18

Лидер мужской сборной Казахстана по фигурному катанию 20-летний Михаил Шайдоров также примет участие на предстоящем Чемпионате Республики Казахстан. Это при том, что 7 декабря Шайдоров не смог удержать промежуточное третье место на финальном этапе Гран-при в Гренобле и занял только пятое.