Казахстанский каратист завоевал "золото" Игр исламской солидарности

Представитель сборной Казахстана по каратэ Никита Тарнакин 11 ноября стал победителем Игр исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.

По информации Национального олимпийского комитета РК, казахстанский спортсмен выступал в весовой категории до 84 кг и уверенно прошел турнирную сетку.

В финале Тарнакин встретился с иорданцем Мохаммадом Аджафари и одержал победу со счетом 8:3.

А ранее сообщалось, что казахстанский тяжелоатлет Нургиса Адилетулы выиграл золотую медаль Игр исламской солидарности.