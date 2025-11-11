#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстанский каратист завоевал "золото" Игр исламской солидарности

Никита Тарнакин, Исламиада, карате, золото, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 22:01 Фото: МТС РК
Представитель сборной Казахстана по каратэ Никита Тарнакин 11 ноября стал победителем Игр исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.

По информации Национального олимпийского комитета РК, казахстанский спортсмен выступал в весовой категории до 84 кг и уверенно прошел турнирную сетку.

В финале Тарнакин встретился с иорданцем Мохаммадом Аджафари и одержал победу со счетом 8:3.

А ранее сообщалось, что казахстанский тяжелоатлет Нургиса Адилетулы выиграл золотую медаль Игр исламской солидарности.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
