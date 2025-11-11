Казахстанский каратист завоевал "золото" Игр исламской солидарности
Представитель сборной Казахстана по каратэ Никита Тарнакин 11 ноября стал победителем Игр исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.
По информации Национального олимпийского комитета РК, казахстанский спортсмен выступал в весовой категории до 84 кг и уверенно прошел турнирную сетку.
В финале Тарнакин встретился с иорданцем Мохаммадом Аджафари и одержал победу со счетом 8:3.
А ранее сообщалось, что казахстанский тяжелоатлет Нургиса Адилетулы выиграл золотую медаль Игр исламской солидарности.
