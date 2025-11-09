Как выглядит медальный зачет Казахстана в Исламиаде после третьего золота

Второй соревновательный день в Эр-Рияде подошел к концу и выяснилось, какое место занимает Казахстан на Играх исламской солидарности, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, целых три высших награды не помогли нашей стране войти в топ-3. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Islamic Solidarity Sports Association - ISSA (@issasportofficial) Сегодня наши спортсмены добыли три золотые медали : Аруна Жангельдина (дзюдо), Адильбек Мусин (плавание) и София Спондаренко (плавание). Таким образом, Казахстан занимает пятое место в медальном зачете: 1. Турция : 26 "золота", 6 "серебра", 4 "бронзы"

: 26 "золота", 6 "серебра", 4 "бронзы" 2. Узбекистан : 4 "золота", 9 "серебра", 4 "бронзы"

: 4 "золота", 9 "серебра", 4 "бронзы" 3. Нигерия : 4 "золота", 1 "серебро", 1 "бронза"

: 4 "золота", 1 "серебро", 1 "бронза" …5. Казахстан: 3 "золота", 5 "серебро", 5 "бронза". Ранее стало известно, кто завоевал первое "золото" Исламиады-2025.

