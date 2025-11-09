Как выглядит медальный зачет Казахстана в Исламиаде после третьего золота
Второй соревновательный день в Эр-Рияде подошел к концу и выяснилось, какое место занимает Казахстан на Играх исламской солидарности, сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, целых три высших награды не помогли нашей стране войти в топ-3.
Сегодня наши спортсмены добыли три золотые медали: Аруна Жангельдина (дзюдо), Адильбек Мусин (плавание) и София Спондаренко (плавание). Таким образом, Казахстан занимает пятое место в медальном зачете:
- 1. Турция: 26 "золота", 6 "серебра", 4 "бронзы"
- 2. Узбекистан: 4 "золота", 9 "серебра", 4 "бронзы"
- 3. Нигерия: 4 "золота", 1 "серебро", 1 "бронза"
- …5. Казахстан: 3 "золота", 5 "серебро", 5 "бронза".
Ранее стало известно, кто завоевал первое "золото" Исламиады-2025.
