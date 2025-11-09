#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
526.02
607.55
6.5
Спорт

Как выглядит медальный зачет Казахстана в Исламиаде после третьего золота

Спортсмен, заплыв, соревнование, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 02:30 Фото: пресс-служба НОК РК
Второй соревновательный день в Эр-Рияде подошел к концу и выяснилось, какое место занимает Казахстан на Играх исламской солидарности, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, целых три высших награды не помогли нашей стране войти в топ-3.

Сегодня наши спортсмены добыли три золотые медали: Аруна Жангельдина (дзюдо), Адильбек Мусин (плавание) и София Спондаренко (плавание). Таким образом, Казахстан занимает пятое место в медальном зачете:

  • 1. Турция: 26 "золота", 6 "серебра", 4 "бронзы"
  • 2. Узбекистан: 4 "золота", 9 "серебра", 4 "бронзы"
  • 3. Нигерия: 4 "золота", 1 "серебро", 1 "бронза"
  • …5. Казахстан: 3 "золота", 5 "серебро", 5 "бронза".

Ранее стало известно, кто завоевал первое "золото" Исламиады-2025.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Казахстанская дзюдоистка завоевала первое "золото" Исламиады-2025
21:30, 09 ноября 2025
Казахстанская дзюдоистка завоевала первое "золото" Исламиады-2025
Казахстанские пловцы завоевали два "золота" на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде
00:02, 10 ноября 2025
Казахстанские пловцы завоевали два "золота" на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде
Как выглядит медальная таблица Азиады после десятого дня соревнований
20:00, 03 октября 2023
Как выглядит медальная таблица Азиады после десятого дня соревнований
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: