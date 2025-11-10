В России восхитились возрождением Елены Рыбакиной

Известный российский спортивный сайт прокомментировал выступление лучшей теннисистки Казахстана на Итоговом турнире WTA-2025, сообщает Zakon.kz.

Российский спортивный портал Sports.ru поделился своими впечатлениями от выхода Елены Рыбакиной в финал Итогового турнира WTA-2025, отметив уверенную игру теннисистки и ее стабильные результаты на протяжении всего сезона.

Как пишет издание, главное, что сейчас впечатляет в Рыбакиной – ее способность бороться. По ходу сезона у нее было много матчей, которые она проиграла из выигрышных позиций.

В Эр-Рияде она наоборот дважды отыгралась с 0:1 по сетам – у Иги Швёнтек и в полуфинале. И все это с плечом, замотанным в стильный леопардовый тейп. Потому что она повредила его в группе против Екатерины Александровой – и тоже выиграла.

"Для нее победы уже вошли в привычку. Сейчас у нее серия из 10 подряд – из которых шесть над соперницами из ТОП-10. Это больше, чем до этого за весь сезон. И она повторила лучшую серию в WTA за весь год, которую выдала Арина Соболенко с Индиан-Уэллс по Мадрид. Рыбакина большую часть сезона не выглядела теннисисткой, которая может претендовать на крупнейшие титулы. Но сейчас она возродилась", – считает источник.

