Спорт

Известный теннисист намерен жениться на дочери легендарного чешского футболиста

Теннис Брак Известных Личностей, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 09:57 Фото. Instagram/ivananedved
На арену мировой спортивной общественности вышла новость о будущем бракосочетании детей двух легендарных чешских личностей, футболиста Павла Недведа и теннисиста Петра Корды, сообщает Zakon.kz.

10 ноября в социальных сетях американского теннисиста и 48-ой ракетки мира Себастьяна Корды появился пост, где автор сделал предложение своей возлюбленной Иване Недвед.

Пара встречается на протяжении последних четырех лет, Ивана старше Себастьяна на три года.

"Навсегда и даже больше". Себастьян Корда

Здесь нельзя не отметить, что молодая пара является детьми легендарных чешских спортсменов. Ивана – дочь Павла Недведа, одного из самых успешных игроков в истории чешского футбола, который прославился защищая честь туринского "Ювентуса".

А отец Себастьяна – Петр Корда. Он становился победителем Открытого чемпионата Австралии-1998 по теннису в одиночном разряде и парной категории (1996). В 1998 году он был дисквалифицирован за употребление допинга.

Тем временем известный футбольный наставник Хосеп Гвардиола на днях отметил свой юбилейный 1000-й матч разгромной победой над "Ливерпулем" в АПЛ.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Последние
Популярные
