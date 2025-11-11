Известный теннисист намерен жениться на дочери легендарного чешского футболиста
10 ноября в социальных сетях американского теннисиста и 48-ой ракетки мира Себастьяна Корды появился пост, где автор сделал предложение своей возлюбленной Иване Недвед.
Пара встречается на протяжении последних четырех лет, Ивана старше Себастьяна на три года.
"Навсегда и даже больше". Себастьян Корда
Здесь нельзя не отметить, что молодая пара является детьми легендарных чешских спортсменов. Ивана – дочь Павла Недведа, одного из самых успешных игроков в истории чешского футбола, который прославился защищая честь туринского "Ювентуса".
А отец Себастьяна – Петр Корда. Он становился победителем Открытого чемпионата Австралии-1998 по теннису в одиночном разряде и парной категории (1996). В 1998 году он был дисквалифицирован за употребление допинга.
Тем временем известный футбольный наставник Хосеп Гвардиола на днях отметил свой юбилейный 1000-й матч разгромной победой над "Ливерпулем" в АПЛ.