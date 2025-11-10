Гвардиола отметил юбилейный 1000-й матч разгромной победой над "Ливерпулем"

Поздно вечером 9 ноября рулевой английского футбольного клуба Хосеп Гвардиола провел 1000-й матч в своей тренерской карьере. Его подопечные сделали ему подарок в виде крупной победы над действующим чемпионом Англии "Ливерпулем" – 3:0, сообщает Zakon.kz.

К этому часу испанский специалист довел количество своих выигранных матчей за профессиональную карьеру до отметки "70% и более".

Накануне "горожане" под руководством 54-летнего каталонца разгромили "красных" в домашней игре 11-го тура АПЛ (3:0).

Pep Guardiola has now managed 1,000 matches in his managerial career, winning 716 games and claiming 40 major trophies along the way - averaging 25 games per trophy! 🤯 pic.twitter.com/5dfbLniMaJ — City Xtra (@City_Xtra) November 9, 2025

Эта встреча была 1000-й для Гвардиолы в качестве главного тренера. И к данной минуте в его активе 716 побед, 128 поражений, 156 ничьих.

Как подсчитали эксперты, это один трофей в среднем за каждые 25 матчей.

"Хочу поблагодарить игроков и тренерский штаб за такой подарок. Горд тем, что достиг этой отметки в Манчестере. Теперь нужно отдохнуть и вернуться с новыми силами. Считаю, что период работы в "Барселоне Б" заложил основу для многого. Я тогда сам понял, что способен на это, и многому научился. Никогда не забуду ребят из того первого сезона. Для меня было особенным провести 1000-й матч перед семьей и именно против "Ливерпуля". Испытываю огромное уважение к этому клубу". Хосеп Гвардиола

За всю свою карьеру Гвардиола выиграл 40 трофеев. Начал свою трудовую деятельность в 2007 году, когда возглавил "Барселону Б", год спустя встал у руля основной команды "блауграны".

Затем три сезона тренировал немецкую "Баварию". С 2016 года он уже бессменно руководит "Сити".

Месяц назад "Пеп" быстрее всех тренеров добрался до отметки "250 побед в АПЛ".