#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Спорт

Гвардиола отметил юбилейный 1000-й матч разгромной победой над "Ливерпулем"

Футбол Победа Юбилей , фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 10:16 Фото. Instagram/mancity
Поздно вечером 9 ноября рулевой английского футбольного клуба Хосеп Гвардиола провел 1000-й матч в своей тренерской карьере. Его подопечные сделали ему подарок в виде крупной победы над действующим чемпионом Англии "Ливерпулем" – 3:0, сообщает Zakon.kz.

К этому часу испанский специалист довел количество своих выигранных матчей за профессиональную карьеру до отметки "70% и более".

Накануне "горожане" под руководством 54-летнего каталонца разгромили "красных" в домашней игре 11-го тура АПЛ (3:0).

Эта встреча была 1000-й для Гвардиолы в качестве главного тренера. И к данной минуте в его активе 716 побед, 128 поражений, 156 ничьих.

Как подсчитали эксперты, это один трофей в среднем за каждые 25 матчей.

"Хочу поблагодарить игроков и тренерский штаб за такой подарок. Горд тем, что достиг этой отметки в Манчестере. Теперь нужно отдохнуть и вернуться с новыми силами. Считаю, что период работы в "Барселоне Б" заложил основу для многого. Я тогда сам понял, что способен на это, и многому научился. Никогда не забуду ребят из того первого сезона. Для меня было особенным провести 1000-й матч перед семьей и именно против "Ливерпуля". Испытываю огромное уважение к этому клубу".Хосеп Гвардиола

За всю свою карьеру Гвардиола выиграл 40 трофеев. Начал свою трудовую деятельность в 2007 году, когда возглавил "Барселону Б", год спустя встал у руля основной команды "блауграны".

Затем три сезона тренировал немецкую "Баварию". С 2016 года он уже бессменно руководит "Сити".

Месяц назад "Пеп" быстрее всех тренеров добрался до отметки "250 побед в АПЛ".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Гвардиола прокомментировал долгожданную победу "Манчестер Сити"
06:55, 05 декабря 2024
Гвардиола прокомментировал долгожданную победу "Манчестер Сити"
Наставник "МанСити" оценил победу команды и его главных героев
13:07, 28 февраля 2024
Наставник "МанСити" оценил победу команды и его главных героев
Гвардиола определился по поводу дальнейшей работы в "Манчестер Сити"
09:38, 22 ноября 2024
Гвардиола определился по поводу дальнейшей работы в "Манчестер Сити"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: