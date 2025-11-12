Олимпийская чемпионка объяснила поражение Соболенко в матче с Рыбакиной

Олимпийская чемпионка (2008) по теннису Елена Дементьева объяснила, в чем причина поражения белорусской теннисистки Арины Соболенко в финале Итогового турнира WTA, где она встретилась с Еленой Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

Как сказала Дементьева в видео на YouTube-канале First&Red, ей показалось, что Соболенко не хватило "немного свежести в финале".

"Мы сейчас говорили о том, что у Елены Рыбакиной были сложные соперницы, но не менее сложные были и у Арины Соболенко. И, как мне видится, ей немного не повезло с расписанием, потому что получилось так, что она играла три матча подряд. Дело не в том, что у нее были сильные соперники, мы ее знаем хорошо, как только у нее более сложная ситуация, более сильный соперник, она играет еще лучше", – объясняет Елена Дементьева.

Дело в том, что свой полуфинальный матч с Анисимовой она закончила очень поздно. Это было уже 11, полдвенадцатого, и на этом же день теннисиста не заканчивается. То есть это начинается у нас послематчевая пресс-конференция, общение с журналистами, это заминка, растяжка, восстановительные процедуры.

"Также нужно поесть, заснуть, а ты в перевозбужденном состоянии. Вот интересно даже во сколько она легла, во сколько она смогла. И вот эти вот маленькие нюансы, они все влияют. Мне показалось, в финале она была чуть медленнее, чем обычно. Это повлияло на скорость принятия решения, на то, какие она решения принимала. Ведь ее отличительное вообще качество… Я хочу сказать, что я такое качество видела только у двух теннисисток на туре за все время – у Серены Уильямс и Марии Шараповой", – добавила спортсменка.

Она пояснила, что как бы эти спортсменки ни играли, в какой бы форме они ни были, как только они чувствуют, что матч подходит к кульминации, к решающему моменту – у них включаются какие-то вот потайные резервы и они начинают играть в разы лучше.

"Я все-таки связываю это с тем, что она была немного уставшая. Ну и потом – ее чрезмерное желание: она все время говорила, как она хочет выиграть, она специально готовится, она специально пропустила какие-то турниры. А что сказала Елена на награждении? "Я рада вообще, что я попала, я не ожидала, что пройду так далеко". Олимпийская чемпионка по теннису Елена Дементьева

Спортсменка добавила, что казахстанка играла спокойно, хладнокровно, и просто показала мастерство высочайшего уровня.

Ранее в России восхитились возрождением Елены Рыбакиной.