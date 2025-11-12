Футболистам сборной Конго пообещали по миллиону долларов за выход на ЧМ-2026

Африканская конфедерация футбола (CAF) на этой неделе определит обладателя последней 10-й путевки с этого континента на ЧМ-2026, где одним из четырех кандидатов являются представители ДР Конго, сообщает Zakon.kz.

В мини-отборочном турнире, который пройдет с 13 по 16 ноября в городе Рабат (Марокко), примут участие Камерун, Демократическая Республика Конго, Габон и Нигерия.

До начала данных соревнований Федерация футбола ДР Конго объявила о денежной премии в размере 1 млн долларов каждому игроку в случае прохода на мундиаль-2026.

Конголезские футболисты 13 ноября сыграют против Камеруна в рамках второго полуфинала предстоящего отбора. В случае удачи 16 ноября их ждет победитель другого полуфинала между Нигерией и Габоном.

Фото: Instagram/fecofoot_rc

Сборная ДР Конго в своей истории один раз участвовала в мировых первенствах, и это было в далеком 1974 году. Тогда команда проиграла все три игры с разницей 0:14.

Одним из последних участников на ЧМ-2026 по футболу с африканского континента недавно стал Алжир.

Будущий мундиаль пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года на территории трех государств: США, Канады и Мексики.