Футболистам сборной Конго пообещали по миллиону долларов за выход на ЧМ-2026
В мини-отборочном турнире, который пройдет с 13 по 16 ноября в городе Рабат (Марокко), примут участие Камерун, Демократическая Республика Конго, Габон и Нигерия.
До начала данных соревнований Федерация футбола ДР Конго объявила о денежной премии в размере 1 млн долларов каждому игроку в случае прохода на мундиаль-2026.
Конголезские футболисты 13 ноября сыграют против Камеруна в рамках второго полуфинала предстоящего отбора. В случае удачи 16 ноября их ждет победитель другого полуфинала между Нигерией и Габоном.
Фото: Instagram/fecofoot_rc
Сборная ДР Конго в своей истории один раз участвовала в мировых первенствах, и это было в далеком 1974 году. Тогда команда проиграла все три игры с разницей 0:14.
Одним из последних участников на ЧМ-2026 по футболу с африканского континента недавно стал Алжир.
Будущий мундиаль пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года на территории трех государств: США, Канады и Мексики.