Футболисты ДР Конго лишили Нигерию ЧМ-2026 и рвутся за крупным гонораром

В Марокко завершился мини-отборочный турнир с участием четырех африканских сборных на пути к ЧМ-2026, где своей игрой удивили представители ДР Конго, обыгравшие более известные футбольные державы с этого континента, сообщает Zakon.kz.

Подопечные француза Себастьяна Десабра сначала, в полуфинале отборочных соревнований, были сильнее одной из сильнейших сборных африканского континента – Камеруна (1:0).

Затем в ночь на 17 ноября конголезцы сумели сломить сопротивление Нигерии в серии послематчевых пенальти (4:3) и лишили соперника мундиаля во второй раз подряд.

Теперь, чтобы попасть на ЧМ-2026, "леопардам" необходимо удачно пройти межконтинентальный плей-офф, который запланирован на весну 2026 года.

Сборная ДР Конго за свою историю один раз играла на мировом чемпионате – в 1974 году. За повторение этого достижения футболистам этой африканской страны уже обещаны солидные призовые.

Каждый конголезский игрок получит по миллиону долларов за выход на ЧМ-2026.