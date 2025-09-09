Две африканские сборные получили путевки на ЧМ-2026 по футболу

Количество участников чемпионата мира по футболу 2026 года достигло 18 команд. За последние сутки путевку на предстоящий мундиаль завоевали две сборные из африканского континента – Марокко и Тунис, сообщает Zakon.kz.

Сборная Марокко первой пробилась на ЧМ-2026 среди африканских команд, разгромив в прошедшие выходные футболистов Нигера (5:0) в рамках седьмого тура квалификации.

"Атласские львы" получают подобный шанс третий раз подряд в своей истории.

А накануне возможность поездки на ЧМ-2026 заработали представители Туниса, после того как обыграли Экваториальную Гвинею (1:0) в африканском отборе.

В итоге к данному моменту список участников будущего мундиаля достиг 18 команд: США, Мексика, Канада, Австралия, Иран, Япония, Иордания, Южная Корея, Узбекистан, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Новая Зеландия, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Тунис и Марокко.

К сожалению, финальная стадия ЧМ-2026 по футболу пройдет без сборной Казахстана, которая на прошлой неделе дома проиграла Уэльсу (0:1), а затем в гостях была разгромлена Бельгией (0:6).