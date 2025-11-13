#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
524.65
607.02
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
524.65
607.02
6.48
Спорт

Софья Самоделкина выступит в Казахстане

Чемпионат по фигурному катанию в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 08:55 Фото: Instagram/figureskating.kz
В декабре 2025 года лучшая фигуристка Казахстана выступит в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

Так, с 12 по 15 декабря в областном центре Павлодарской области будет проходить чемпионат Республики Казахстан по фигурному катанию.

Фото: Instagram/figureskating.kz

Помимо Самоделкиной, на лед выйдут другие ведущие фигуристы страны. В их числе: Диас Джиренбаев, Анна Санникова, Никита Кривошеев, Вероника Ким. Об этом передает казахстанский союз фигурного катания на своей странице в Instagram.

Увидеть выступления фигуристов можно будет в ледовом дворце "Астана".

"Вход свободный. Приходите поддержать наших фигуристов!" – говорится в сообщении.

12 ноября казахстанка Софья Сподаренко поднялась на первую ступень пьедестала Игр исламской солидарности в Эр-Рияде. Спортсменка завоевала золотую медаль в плавании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
"Вот оно – счастье": мама Димаша Кудайбергена благословила сына перед концертом
09:33, Сегодня
"Вот оно – счастье": мама Димаша Кудайбергена благословила сына перед концертом
Софья Самоделкина выступит в Восточном Казахстане
06:50, 07 апреля 2025
Софья Самоделкина выступит в Восточном Казахстане
Софья Самоделкина не выступит в Алматы
02:30, 30 сентября 2025
Софья Самоделкина не выступит в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: