Софья Самоделкина выступит в Казахстане
Фото: Instagram/figureskating.kz
В декабре 2025 года лучшая фигуристка Казахстана выступит в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.
Так, с 12 по 15 декабря в областном центре Павлодарской области будет проходить чемпионат Республики Казахстан по фигурному катанию.
Фото: Instagram/figureskating.kz
Помимо Самоделкиной, на лед выйдут другие ведущие фигуристы страны. В их числе: Диас Джиренбаев, Анна Санникова, Никита Кривошеев, Вероника Ким. Об этом передает казахстанский союз фигурного катания на своей странице в Instagram.
Увидеть выступления фигуристов можно будет в ледовом дворце "Астана".
"Вход свободный. Приходите поддержать наших фигуристов!" – говорится в сообщении.
