Софья Самоделкина выступит в Казахстане

В декабре 2025 года лучшая фигуристка Казахстана выступит в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

Так, с 12 по 15 декабря в областном центре Павлодарской области будет проходить чемпионат Республики Казахстан по фигурному катанию.

Фото: Instagram/figureskating.kz

Помимо Самоделкиной, на лед выйдут другие ведущие фигуристы страны. В их числе: Диас Джиренбаев, Анна Санникова, Никита Кривошеев, Вероника Ким. Об этом передает казахстанский союз фигурного катания на своей странице в Instagram.

Увидеть выступления фигуристов можно будет в ледовом дворце "Астана".

"Вход свободный. Приходите поддержать наших фигуристов!" – говорится в сообщении.

12 ноября казахстанка Софья Сподаренко поднялась на первую ступень пьедестала Игр исламской солидарности в Эр-Рияде. Спортсменка завоевала золотую медаль в плавании.