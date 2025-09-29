Софья Самоделкина не выступит в Алматы

Лидер женской сборной по фигурному катанию Софья Самоделкина поделилась причиной, по которой не сможет выступить в городе Алматы на Denis Ten Memorial Challenge 2025 с 1 по 4 октября, сообщает Zakon.kz.

Ближайшим турниром фигуристки должен был стать домашний Мемориал Дениса Тена – турнир серии "Челленджер", но в планы неожиданно спортсменки и ее многочисленных болельщиков вмешалась травма. Об этом передает Golden Skate, со ссылкой на интервью с Софьей Самоделкиной.

"У меня была небольшая травма колена. Я подвернула ногу во время тренировки", – рассказала Софья.

Со слов спортсменки, вероятно, она немного поспешила при работе над тройным акселем и сожалеет о случившемся.

"Это всегда отличное соревнование, но, что более важно, это шанс отдать дань уважения невероятному фигуристу, которым был Денис. Это также много значит для развития фигурного катания в Казахстане, поэтому я очень сожалею, что не смогу выступить там". Софья Самоделкина

Больше всего обидно тем, кто заранее приобрел билеты в Алматы и обратно, решая при этом вопросы на работе в надежде увидеть именно Самоделкину. Тем не менее поклонники фигуристки пожелали ей скорейшего восстановления.

Недавно в Караганде ее 15-летняя сестренка Дарья Самоделкина завоевала золотую медаль и принесла своей команде победу в престижном республиканском турнире по фехтованию.