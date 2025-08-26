Нуралы Алип поздравил алматинский клуб с победой в матче "Кайрат" – "Селтик"
Фото: Instagram/nurik028
Защитник сборной Казахстана и петербургского клуба "Зенит" Нуралы Алип поздравил "Кайрат" с фантастическим результатом, сообщает Zakon.kz.
Оказалось, что 25-летний Алип наблюдал за игрой "Кайрата" в самолете. Российский клуб поделился видео на своей странице в Instagram.
"Нурик очень сильно болел сегодня за "Кайрат" в важнейшем матче. Поздравляем "Кайрат" с выходом в Лигу чемпионов", – подписали видео "зенитовцы".
В этот же день санкт-петербургский "Зенит" на выезде обыграл "Оренбург" в рамках третьего тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу. При всей занятости Нуралы Алип нашел также время порадоваться за алматинский клуб и поздравить его у себя в Instagram-сторис.
Фото: Instagram/nurik028
Эмоциональные кадры серии пенальти можно посмотреть в захватывающем видеообзоре.
