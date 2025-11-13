#АЭС в Казахстане
Спорт

Опубликованы расписание и список стадионов Евро-2028 по футболу

Футбол Расписание Евро-2028, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 10:54 Фото. Instagram/wembleystadium
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание финальной стадии чемпионата Европы 2028 года. 51 матч пройдет на девяти стадионах восьми городов Великобритании и Ирландии, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы УЕФА, каждый город-организатор примет игры минимум двух разных групп, чтобы у фанатов была возможность увидеть побольше сборных.

Встречи будущего турнира примут стадионы известных футбольных клубов, таких как "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Астон Вилла", "Эвертон" и "Ньюкасл".

Матч открытия Евро-2028 пройдет 9 июня на Национальном стадионе Уэльса в Кардиффе встречей команд группы А.

Фото. Instagram/fawales

Поединки 1/8 финала, плюс четвертьфиналы пройдут на территории всех четырех ассоциаций-организаторов: "Дублин Арена" (Ирландия), "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия), Национальный стадион Уэльса в Кардиффе и стадион "Уэмбли" в Лондоне (Англия).

Для обеспечения спортивной справедливости и равных условий победители 1/8 финала проведут свои четвертьфинальные матчи на другом стадионе.

Фото. Instagram/wembleystadium

Матчи заключительной недели пройдут на "Уэмбли" в Лондоне. Полуфиналы запланированы на 4 и 5 июля, а финал состоится 9 июля.

Формат европейских первенств не меняется с 2016 года. На групповом этапе сыграют 24 команды, в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из шести групп, а также четыре третьих места с лучшими показателями. Затем пройдут матчи на выбывание.

Сетка плей-офф будет определена заранее, а значит, у сборных и их болельщиков будет представление, с кем они могут встретиться в следующих раундах.

Большинство сборных проведут три матча группового этапа на трех разных стадионах. Однако у каждой из шести групп будет так называемый "хозяин группы", который сыграет свои три матча на одном или нескольких заранее выбранных стадионах.

В пяти группах "хозяевами" станут сборные четырех ассоциаций-хозяек и Северная Ирландия при условии, что они квалифицированы на момент жеребьевки финальной стадии. В шестой группе, а также в других группах в случае, если одна или несколько из упомянутых выше сборных не квалифицируются, статус "хозяина группы" будет определен жеребьевкой среди команд первой корзины.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Испании, которая год назад в решающем матче немецкого турнира переиграла команду Англии со счетом 2:1.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
