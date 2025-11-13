Организаторы летней Олимпиады-2028 опубликовали подробное расписание Игр

Американский Лос-Анджелес за три года вперед представил расписание будущих олимпийских соревнований по разным видам спорта, при этом включив программу розыгрыша всех видов медалей, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Олимпиады-2028, мегаполис США готовится к историческим премьерам, включая наибольшее количество женских финалов за один день и рекордную суперсубботу с 26 финальными сессиями, где станут известны чемпионы по 23 видам спорта.

"Через два месяца начинается регистрации билетов на наши Олимпийские игры, и сейчас время начать планировать, какие мероприятия вы хотите посетить, какие виды спорта больше всего вам нравятся и какие исторические моменты вы не хотите пропустить. У спортсменов и болельщиков со всего мира теперь есть все, что им нужно, чтобы спланировать незабываемые олимпийские впечатления". Генеральный директор LA28 Рейнольд Хувер.

Летние Олимпийские игры LA28 станут крупнейшими в истории. В программе Игр будет 51 вид спорта на 49 аренах, которые пройдут в 18 районах Лос-Анджелеса и Оклахома-Сити.

Церемония открытия будущих соревнований состоится 14 июля 2028 года, а закрытие состоится 30 июля.

Первые олимпийские призеры LA28 будут названы в женском триатлоне, а последние чемпионы станут известны в плавании непосредственно перед церемонией закрытия Олимпиады.

LA28 будут включать рекордное количество женщин-олимпийцев: в каждом командном виде спорта впервые будет равное или большее количество женских команд по сравнению с мужскими. 50,5% от общей квоты спортсменов будет выделено на женщин в 51 виде спорта.

Суперсуббота – больше всего финалов пройдет в 15-й день соревнований, который обещает стать самым насыщенным на LA28 Games, став кульминацией спортивных достижений.

В этот день будут названы олимпийские чемпионы по следующим видам спорта: спортивное плавание, легкая атлетика (марафон), баскетбол, пляжный волейбол, BMX-фристайл, бокс, гребля на байдарках и каноэ, крикет, велоспорт на треке, конный спорт, футбол, гольф, хоккей, лакросс, художественная гимнастика, софтбол, скалолазание, плавание, настольный теннис, тхэквондо, волейбол, борьба и тяжелая атлетика.

Фото. Instagram/la28

Регистрация на билеты Олимпийских игр LA28 начнется в январе 2026 года на сайте LA28.org. Последняя летняя Олимпиада прошла год назад в Париже (Франция), где казахстанские атлеты завоевали семь медалей: одну золотую, три серебряные и три бронзовые.

Тогда единственное "золото" для страны добыл дзюдоист Елдос Сметов.