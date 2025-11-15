Мужская сборная Казахстана поднялась на пьедестал ЧМ по стрельбе в Египте

Фото: olympic.kz

Команда Казахстана по пулевой стрельбе отметилась второй медалью на чемпионате мира в Каире (Египет). Награду завоевала мужская команда. Наша сборная стала третьей в командных соревнованиях по стрельбе из пистолета на 25 м, сообщает Zakon.kz.

На третью ступень пьедестала поднялись Никита Чирюкин, Кирилл Федькин, Артемий Кабаков. Первое место заняла Южная Корея. Китай финишировал вторым. Отметим, что ранее на ЧМ третьими стали Александра Ле, Арина Малиновская и Елизавета Безрукова в командных соревнованиях по стрельбе из винтовки из трех положений (50 м). Ранее 11-ю золотую медаль Исламиады-2025 принес Казахстану Турар Дуйсехан.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: