Арина Соболенко и ее возлюбленный отправились на отдых

Первая ракетка мира Арина Соболенко и ее бойфренд Георгиос Франгулис проводят совместный отдых, сообщает Zakon.kz.

Франгулис – бразильский бизнесмен и автогонщик греческого происхождения. Фото с трехкратной чемпионкой турниров "Большого шлема" он опубликовал 28 января у себя в Instagram-сторис. Об их отношениях стало известно в конце мая 2024 года.

Фото: Instagram/georgiosfrangulis

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии-2025, где Соболенко защищала титул, она дошла до финала. Со счетом 3:6, 6:2, 5:7 Арина проиграла на тот момент 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз.

Следующим турниром Соболенко должны стать соревнования категории WTA-1000 в Дохе, которые пройдут с 9 по 15 февраля.

А вот четырехкратный победитель турниров "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, примет участие на турнире категории ATP-500 в Токио.