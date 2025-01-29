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Все о теннисе

Арина Соболенко и ее возлюбленный отправились на отдых

Теннис, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 08:55 Фото: Instagram/georgiosfrangulis
Первая ракетка мира Арина Соболенко и ее бойфренд Георгиос Франгулис проводят совместный отдых, сообщает Zakon.kz.

Франгулис – бразильский бизнесмен и автогонщик греческого происхождения. Фото с трехкратной чемпионкой турниров "Большого шлема" он опубликовал 28 января у себя в Instagram-сторис. Об их отношениях стало известно в конце мая 2024 года.

Фото: Instagram/georgiosfrangulis

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии-2025, где Соболенко защищала титул, она дошла до финала. Со счетом 3:6, 6:2, 5:7 Арина проиграла на тот момент 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз.

Следующим турниром Соболенко должны стать соревнования категории WTA-1000 в Дохе, которые пройдут с 9 по 15 февраля.

А вот четырехкратный победитель турниров "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, примет участие на турнире категории ATP-500 в Токио.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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