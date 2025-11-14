Дубль Мбаппе с разгромом Украины вывел сборную Франции на ЧМ-2026

В ночь на 14 ноября футболисты сборной Франции гарантировали себе поездку на мировое первенство 2026 года, разгромив дома представителей Украины (4:0), где два гола забил главный снайпер хозяев поля – Килиан Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

Благодаря победе над Украиной Франция вышла на мундиаль восьмой раз подряд в своей истории. На двух последних турнирах у французов было "золото" и "серебро".

"У нас была цель выйти на чемпионат мира, и мы сделали это. Воспользовались уже первой реальной возможностью и не стоит принижать достигнутое, гордимся собой". Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам

Главную скрипку в домашнем матче, как и ранее, сыграл основной бомбардир "трехцветных" Килиан Мбаппе, который оформил дубль.

Еще по одному мячу в ворота украинской дружины забили Майкл Олисе и Юго Экитике.

"У Мбаппе все хорошо, снова на пике и физически, и морально. С тех пор как он получил капитанскую повязку, хорошо выполняет свою работу. Он не только отличный игрок, но также умеет сплотить всех остальных. Это часть его лидерских качеств, слушал и учился. Сборная Франции всегда будет сильнее, если Мбаппе в составе. Он упрощает нам выполнение задач. Килиан все выполнил на отлично, как игрок и как капитан". Дидье Дешам

В итоге команда Дидье Дешама стала 29-м участником ЧМ-2026 по футболу.

Ранее это сделали Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Англия, Саудовская Аравия, Кот-д’Ивуар, Сенегал, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Корея, Иордания, Австралия, Эквадор, Бразилия, США, Канада и Мексика.

Всего в будущем мундиале примут участие 48 сборных.

Присоединиться к этому списку команд на днях планируют футболисты ДР Конго, которым пообещали по миллиону долларов за выход на ЧМ-2026.