Дубль Салаха гарантировал Египту путевку на ЧМ-2026 по футболу

8 октября сборная Египта по футболу разгромила команду Джибути со счетом 3:0 в квалификационном турнире ЧМ-2026 и обеспечила себе участие в будущем турнире. Решающие два гола за "фараонов" забил лучший снайпер "Ливерпуля" Мохамед Салах, сообщает Zakon.kz.

Подопечные Хоссама Хассана повели в счете уже на восьмой минуте, когда отличился Ибрахим Адель. Затем наступила очередь Салаха, который оформил дубль.

Эта победа позволяет Египту открыть дорогу на ЧМ-2026. Тем самым "фараоны" сыграют на мундиале в четвертый раз в своей истории.

Египет стал третьей сборной из африканского континента, которая пробилась на мировое первенство 2026 года. Первые путевки ранее обеспечили себе представители Марокко и Туниса.

К данному часу список участников будущего мундиаля достиг 19 команд: США, Мексика, Канада, Австралия, Иран, Япония, Иордания, Южная Корея, Узбекистан, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Новая Зеландия, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Тунис, Марокко и Египет.