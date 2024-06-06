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Мбаппе помог разгромить Люксембург перед Евро-2024

Футбол Победа Франции, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 09:54 Фото: Instagram/equipedefrance
Лидер сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе забил гол и оформил две результативные передачи в товарищеской игре против Люксембурга в рамках подготовки к Чемпионату Европы 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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Мбаппе набрал три очка, приняв участие во всех голах французов в домашнем противостоянии с Люксембургом – 3:0.

В конце 1-го тайма Килиан ассистировал Рандалю Коло-Муани, после перерыва он отдал пас Жонатану Клоосу, а за 5 минут до финального свистка забил сам.

Таким образом, гол будущего игрока "Реала" стал 47-м в его карьере за сборную Франции. В списке лучших бомбардиров Мбаппе находится на третьей строчке, уступая Тьерри Анри (51 гол) и Оливье Жиру (57).

Скорее всего, уже вскоре более молодой экс-нападающий ПСЖ догонит своих братьев по французской сборной. Анри уже завершил карьеру, а для Жиру Чемпионат Еропы-2024 будет последним турниром в майке национальной команды.   

На днях Килиан Мбаппе признан лучшим атакующим футболистом мира по версии ESPN.

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Евро-2024 ПСЖ Мбаппе Килиан ФК Реал Мадрид 2024 год Футбол
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