Накал страстей в Усть-Каменогорске: лидеры "Торпедо" и "Номада" устроили бой на льду

В домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана усть-каменогорское "Торпедо" уверенно переиграло астанинский "Номад", сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала "Головой об Лед", матч завершился со счетом 5:2. А хозяева забили последние две шайбы в пустые ворота.

"Лютый махач устроил капитан "Номада" – Саян Данияр и ветеран "Торпедо" – Владимир Гребенщиков в Усть-Каменогорске! А мы думали они друзья", – говорится в сообщении.

Данияр и Гребенщиков обменялись несколькими прямыми ударами, но затем хоккеист столичного клуба повалил соперника.

