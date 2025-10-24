"Барыс" уверенно одолел "Амур" в домашнем матче КХЛ

Астанинский "Барыс" сыграл с хабаровским "Амуром" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Первый период остался за хозяевами благодаря шайбе Джейка Масси, во втором Алихан Омирбеков и Тайс Томпсон увеличили разрыв, а заключительная двадцатиминутка помогла астанчанам довести все до уверенной победы – 3:1.

"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Амур" (Хабаровск, Россия) 3:1 (1:0, 2:0, 0:1):

1:0 – 15:09 Масси (Кайыржан, Томпсон). В равенстве

2:0 – 33:35 Омирбеков. В равенстве

3:0 – 37:38 Томпсон (Веккьоне). В равенстве

3:1 – 59:24 Петьков (Грачёв). В равенстве

Вратари: Шил – Дорожко 00:00-37:38, Шаймарданов 37:38-60:00

Штраф: 10:6 (0:0, 2:4, 8:2).

27 октября в 21:00 "Барыс" на выезде встретится с нижнекамским "Нефтехимиком".



Ранее сообщалось, что "Барыс" сражался до последнего, но "Ак Барс" вырвал победу в серии буллитов.