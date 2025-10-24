#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
538.13
624.88
6.64
Спорт

"Барыс" уверенно одолел "Амур" в домашнем матче КХЛ

хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 21:56 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с хабаровским "Амуром" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Первый период остался за хозяевами благодаря шайбе Джейка Масси, во втором Алихан Омирбеков и Тайс Томпсон увеличили разрыв, а заключительная двадцатиминутка помогла астанчанам довести все до уверенной победы – 3:1.

"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Амур" (Хабаровск, Россия) 3:1 (1:0, 2:0, 0:1):

  • 1:0 – 15:09 Масси (Кайыржан, Томпсон). В равенстве
  • 2:0 – 33:35 Омирбеков. В равенстве
  • 3:0 – 37:38 Томпсон (Веккьоне). В равенстве
  • 3:1 – 59:24 Петьков (Грачёв). В равенстве

Вратари: Шил – Дорожко 00:00-37:38, Шаймарданов 37:38-60:00

Штраф: 10:6 (0:0, 2:4, 8:2).

27 октября в 21:00 "Барыс" на выезде встретится с нижнекамским "Нефтехимиком".

Ранее сообщалось, что "Барыс" сражался до последнего, но "Ак Барс" вырвал победу в серии буллитов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
"Барыс" сыграл с екатеринбургским "Автомобилистом" в домашнем матче КХЛ
21:52, 07 ноября 2024
"Барыс" сыграл с екатеринбургским "Автомобилистом" в домашнем матче КХЛ
"Барыс" сыграл с московским ЦСКА в домашнем матче КХЛ
22:03, 19 января 2024
"Барыс" сыграл с московским ЦСКА в домашнем матче КХЛ
Астанинский "Барыс" сыграл с нижнекамским "Нефтехимиком" в домашнем матче КХЛ
19:51, 03 ноября 2024
Астанинский "Барыс" сыграл с нижнекамским "Нефтехимиком" в домашнем матче КХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: