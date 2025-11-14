#АЭС в Казахстане
Спорт

Ангелина Лукас провела бой в Египте

Лукас-Рене, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 02:45 Фото: Instagram/angelina_lukas1997
В ночь на 15 ноября на арене "Cairo Stadium Indoor Halls Complex" в Каире пошел 10-раундовый бой Ангелины "Barbie" Лукас и Кэтрин "Kat" Рене Линденмут за титулы IBO и WBA Gold World, сообщает Zakon.kz.

Интрига боя заключалась в противоположных траекториях. Лукас впервые защищала титул, завоеванный ранее в этом году, а Линденмут стремилась отыграться после поражения и воспользоваться редким шансом отобрать титул. Ранее Ангелина Лукас выражала желание сразиться с абсолютной чемпионкой мира – американкой Габриэлой Фундорой, бросив ей вызов через социальные сети. Однако, не дождавшись ответа, она приняла решение двигаться дальше и нашла новую соперницу в лице Кэрин Ренни.

Фото: X/Champinon_Info

Ангелина Лукас до этого боя выходила на ринг 1 июня в Таразе, где одержала 15-ю победу в карьере. Тогда она защитила титул чемпионки мира IBO во втором наилегчайшем весе.

В Египте казахстанка провела на ринге все 10 раундов, но уступила сопернице.

Часами ранее на Исламиаде-2025 в Эр-Рияде 11-ю золотую медаль принес Казахстану Турар Дуйсехан.

Фото Алия Абди
Алия Абди
