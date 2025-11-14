Ангелина Лукас провела бой в Египте
Интрига боя заключалась в противоположных траекториях. Лукас впервые защищала титул, завоеванный ранее в этом году, а Линденмут стремилась отыграться после поражения и воспользоваться редким шансом отобрать титул. Ранее Ангелина Лукас выражала желание сразиться с абсолютной чемпионкой мира – американкой Габриэлой Фундорой, бросив ей вызов через социальные сети. Однако, не дождавшись ответа, она приняла решение двигаться дальше и нашла новую соперницу в лице Кэрин Ренни.
Ангелина Лукас до этого боя выходила на ринг 1 июня в Таразе, где одержала 15-ю победу в карьере. Тогда она защитила титул чемпионки мира IBO во втором наилегчайшем весе.
В Египте казахстанка провела на ринге все 10 раундов, но уступила сопернице.
