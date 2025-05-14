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Спорт

Ангелина Лукас объявила о важном бое в Таразе

Ангелина Лукас объявила о важном бое в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 16:57 Фото: из личного архива Ангелины Лукас
1 июня 2025 года Ангелина Лукас будет защищать свой титул чемпионки мира по версии IBO в родном Таразе, сообщает Zakon.kz.

Чемпионка мира по версии IBO на своей странице в Instagram заявила, что готова защищать свой пояс и титул. Для этого она сразится с соперницей из Чили Даниэлой Асенхо. А бой состоится в родном городе казахстанки – Таразе.

"С радостью объявляю: 1 июня в моем родном городе Тараз состоится защита моего титула чемпионки мира по версии IBO! Моя соперница – боксер из Чили Даниэла Асенхо. Это один из важнейших и принципиальных боев в моей жизни и карьере. Я и моя команда сделали все возможное, чтобы этот бой прошел именно в Таразе – городе, где я родилась и который навсегда останется моим домом".Ангелина Лукас

Казахстанка призвала соотечественников поддержать в этот ответственный для нее момент.

"Я очень хочу, чтобы вы пришли и поддержали меня. Я хочу прославлять Казахстан и свой родной город! Впервые в истории Тараза состоится масштабный международный вечер бокса и бой за звание чемпионки мира! Я – первая женщина в истории Казахстана, которая будет защищать титул чемпионки мира на родной земле. Историю не только читают – ее пишут. Давайте писать ее вместе", – написала Ангелина Лукас.Ангелина Лукас

Ранее чемпионка мира по версии IBO из Казахстана Ангелина Лукас поделилась историей, как в реальной жизни ей пришлось применить боксерские навыки.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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