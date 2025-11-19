Проигрыш Лукас в Египте отменили, но соперница увезла пояс

18 ноября на главном статистическом боксерском сайте BoxRec изменили итоги боя Ангелина Лукас – Кэтрин Рени Линденмут, сообщает Zakon.kz.

Ранее, 14 ноября, казахстанка сенсационно проиграла раздельным решением американке Кэтрин Рени Линдемут. Это поражение стало вторым в карьере 28-летней Лукас. Однако результат аннулирован.

Главный статистический боксерский сайт BoxRec выдал информацию, что бой признан несостоявшимся.

"Изначально результат был объявлен как победа Линденмут по раздельному решению, но после расследования EPBA решение было изменено на "без результата" (No Contest)", – говорится на сайте.

Параллельно с этим сама спортсменка прервала свое продолжительное молчание в Instagram и обратилась к подписчикам.

"Поединок официально аннулирован. Победа соперницы отменена. Она не прошла допинг-тест, плюс выявлены серьезные недочеты в работе судей. Главное для меня – я выходила в ринг честно и выкладывалась до финальной секунды", – написала Лукас.

36-летняя соперница Лукас в Каире также сделала заявление на своей странице в Instagram. На видео спортсменка рассказала, что благополучно вернулась домой и даже привезла пояс.

На обвинения в допинге Кэтрин утверждает, что это ложь, и они уже обратились во все соответствующие инстанции, чтобы очистить ее имя.

"Скоро у меня будет пресс-конференция, где я расскажу все подробности и объясню, что происходило во время поездки. Благодарю всех за поддержку. Впереди будет много новостей и обещаю держать всех в курсе", – рассказала Линденмут.

Фото: Instagram/katherine_lindenmuth

Также BoxRec анонсировал новый бой Лукас на 26 декабря в Актобе. Очередная интрига заключается в том, что пока для актюбинского боя не указана соперница казахстанки.

"Запасаемся попкорном до конца года", – отметили в комментариях о новостях про Ангелину Лукас.

