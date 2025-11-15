Футболисты сборной Бельгии прогулялись по Астане
О том, что бельгийцы познакомились с астанинским холодом стало известно из страницы команды в Instagram. Известно, что команда вышла на прогулку в полном составе и судя по фотографиям это было в относительно безлюдном месте. Предположительно в одном из столичных парков.
Фото: Instagram/belgianreddevils
Фанаты казахстанской команды обратили внимание на позитивный настрой гостей перед грядущей игрой и проявили в комментариях исключительное гостеприимство.
"Welcome to Astana", – стало самым распространенным комментарием казахстанцев.
Фото: Instagram/belgianreddevils
Также стало известно, что сборная Бельгии опоздала на тренировку перед матчем с Казахстаном. Спортсмены прибыли на "Астана Арену" с получасовой задержкой, что не помешало им резво провести разминку.
Фото: Instagram/belgianreddevils
Команды встретятся сегодня в квалификации ЧМ-2026. Матч начнется в 19:00 по местному времени.
В ночь на 15 ноября в Каире Ангелина Лукас билась за титулы IBO и WBA Gold World.