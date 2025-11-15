#АЭС в Казахстане
Спорт

Футболисты сборной Бельгии прогулялись по Астане

Казахстан - Бельгия, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 05:35 Фото: Instagram/belgianreddevils
14 ноября участники сборной Бельгии по футболу прогулялись по улицам казахстанской столицы, сообщает Zakon.kz.

О том, что бельгийцы познакомились с астанинским холодом стало известно из страницы команды в Instagram. Известно, что команда вышла на прогулку в полном составе и судя по фотографиям это было в относительно безлюдном месте. Предположительно в одном из столичных парков.

Фото: Instagram/belgianreddevils

Фанаты казахстанской команды обратили внимание на позитивный настрой гостей перед грядущей игрой и проявили в комментариях исключительное гостеприимство.

"Welcome to Astana", – стало самым распространенным комментарием казахстанцев.

Фото: Instagram/belgianreddevils

Также стало известно, что сборная Бельгии опоздала на тренировку перед матчем с Казахстаном. Спортсмены прибыли на "Астана Арену" с получасовой задержкой, что не помешало им резво провести разминку.

Фото: Instagram/belgianreddevils

Команды встретятся сегодня в квалификации ЧМ-2026. Матч начнется в 19:00 по местному времени.

В ночь на 15 ноября в Каире Ангелина Лукас билась за титулы IBO и WBA Gold World.

Алия Абди
Алия Абди
Последние
Популярные
