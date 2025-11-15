Дастан Сатпаев забил свой первый гол за сборную РК, открыв счет в матче с Бельгией

17-летний нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев забил свой первый гол за национальную сборную Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Он отличился в матче против сборной Бельгии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу. Сатпаев забил на девятой минуте и вывел сборную Казахстана вперед.

Перед этой игрой сборная Бельгии была лидером группы J: за шесть матчей она набрала 14 очков. Что касается сборной Казахстана, то она провела семь игр и имела в активе семь очков – команда Талгата Байсуфинова занимала в турнирной таблице предпоследнее, четвертое место.

