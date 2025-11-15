#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
522.19
606.42
6.47
Спорт

Дастан Сатпаев забил свой первый гол за сборную РК, открыв счет в матче с Бельгией

футбол, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 19:45 Фото: Instagram/kff_team
17-летний нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев забил свой первый гол за национальную сборную Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Он отличился в матче против сборной Бельгии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу. Сатпаев забил на девятой минуте и вывел сборную Казахстана вперед.

Перед этой игрой сборная Бельгии была лидером группы J: за шесть матчей она набрала 14 очков. Что касается сборной Казахстана, то она провела семь игр и имела в активе семь очков – команда Талгата Байсуфинова занимала в турнирной таблице предпоследнее, четвертое место.

Ранее стал известен 30-й участник ЧМ-2026 по футболу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Дастан Сатпаев отправится в Катар на обследование
19:34, 11 октября 2025
Дастан Сатпаев отправится в Катар на обследование
Звезда "Кайрата" Дастан Сатпаев высказался о матче с "Селтиком"
20:21, 21 августа 2025
Звезда "Кайрата" Дастан Сатпаев высказался о матче с "Селтиком"
Сборная Казахстана забила первый гол
19:42, 10 сентября 2023
Сборная Казахстана забила первый гол
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: